۴ حادثه ویژه ۲۴ ساعت اخیر در اصفهان ۱۰ مصدوم و یک فوتی داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حوادث ویژه ثبت شده در مرکز اورژانس استان اصفهان طی دو روز اخیر اظهار کرد: تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ در حوادث متعددی برای امدادرسانی به هموطنان حضور یافتند که متأسفانه برخی از این حوادث با تلفات جانی و مصدومیت همراه بوده است.

عابدی در تشریح جزئیات حادثه غرق‌شدگی در فلاورجان گفت: در تاریخ ۲۳ تیرماه ساعت ۱۹:۰۸، گزارش غرق‌شدگی در رودخانه‌ای در محدوده «حسین‌آباد، انتهای موسیان» فلاورجان دریافت شد. بلافاصله ۲ تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند. در این حادثه یک مرد ۲۷ ساله، یک زن ۴۱ ساله و یک کودک ۱۲ ساله دچار حادثه شده بودند که خوشبختانه با نجات به‌موقع و دریافت اقدامات پیش‌بیمارستانی، با هوشیاری کامل جهت ادامه روند درمان به بیمارستان امام خمینی(ره) فلاورجان منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین از وقوع دو فقره تصادف موتورسیکلت خبر داد و افزود: در ظهر روز ۲۴ تیرماه ساعت ۱۲:۰۰، برخورد دو دستگاه موتورسیکلت در خیابان باهنر اصفهان به اورژانس گزارش شد. در این حادثه ۳ مرد دچار مصدومیت شدند که توسط یک واحد امدادی به بیمارستان کاشانی منتقل شدند.

وی افزود: همچنین در حادثه‌ای دیگر در همان روز ساعت ۱۵:۴۷ در شهر دیزیچه از توابع شهرستان مبارکه (بلوار امام، نرسیده به پمپ بنزین)، برخورد دو موتورسیکلت منجر به مصدومیت ۴ نفر شامل ۳ نوجوان پسر و یک دختربچه ۵ ساله شد. مصدومان این حادثه نیز جهت دریافت خدمات درمانی به بیمارستان محمد رسول‌الله(ص) مبارکه اعزام شدند.

عابدی با ابراز تأسف از تکرار حوادث ناگوار در حاشیه رودخانه‌ها تصریح کرد: متأسفانه در ساعت ۱۵:۳۵ روز ۲۴ تیرماه، گزارش غرق‌شدگی دیگری در زرین‌شهر (فلکه تختی، ابتدای جاده چرخاب) واصل شد. در این حادثه یک مرد ۵۰ ساله به دلیل غرق‌شدگی جان خود را از دست داد و عملیات احیا برای وی مؤثر واقع نشد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ضمن تأکید بر رعایت نکات ایمنی در نزدیکی رودخانه‌ها و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی توسط راکبان موتورسیکلت، از همشهریان خواست تا در صورت بروز هرگونه حادثه بلافاصله با شماره ۱۱۵ تماس بگیرند.