۱۶۰ کیلوگرم تریاک در رودبار کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران بخشی‌پور بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی از حمل مقادیری مواد مخدر به استان گیلان اطلاع حاصل شد.

وی افزود: ماموران انتظامی با شناسایی خودرو و مسیر تردد آن، موفق شدند خودروی حامل مواد مخدر را شناسایی و در یک عملیات ضربتی در حوزه استحفاظی این شهرستان متوقف نمایند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودرو، ۱۶ بسته ۱۰ کیلوگرمی تریاک که بطور ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و ضبط شد و متهم ۲۷ ساله این پرونده دستگیر و اقدامات فنی برای دستگیری سایر همدستان در دستور کار پلیس قرار دارد.