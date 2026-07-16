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۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۱

۱۶۰ کیلوگرم تریاک در رودبار کشف شد

۱۶۰ کیلوگرم تریاک در رودبار کشف شد

رودبار- فرمانده انتظامی رودبار از کشف ۱۶۰ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران بخشی‌پور بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها گفت: با انجام اقدامات فنی و پلیسی از حمل مقادیری مواد مخدر به استان گیلان اطلاع حاصل شد.

وی افزود: ماموران انتظامی با شناسایی خودرو و مسیر تردد آن، موفق شدند خودروی حامل مواد مخدر را شناسایی و در یک عملیات ضربتی در حوزه استحفاظی این شهرستان متوقف نمایند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: در بازرسی از خودرو، ۱۶ بسته ۱۰ کیلوگرمی تریاک که بطور ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف و ضبط شد و متهم ۲۷ ساله این پرونده دستگیر و اقدامات فنی برای دستگیری سایر همدستان در دستور کار پلیس قرار دارد.

کد مطلب 6889897

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