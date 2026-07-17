علی شیرین‌زاد، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از سیاست دولت برای عرضه برق و گاز صنایع در بورس، گفت: این تصمیم می‌تواند هزینه تولید را افزایش داده، به صنایع غذایی و دارویی آسیب بزند و در نهایت موجب تشدید تورم و تهدید امنیت غذایی کشور شود.

وی در ادامه درباره ابلاغیه اخیر دولت مبنی بر تأمین برق و گاز صنایع از طریق بورس، اظهار کرد: ورود حامل‌های انرژی به بورس، در شرایطی که عرضه کمتر از تقاضاست، می‌تواند مشکلات جدی برای بخش تولید ایجاد کند.

وی با بیان اینکه آب، برق و گاز از جمله زیرساخت‌های اساسی تولید هستند، افزود: تأمین این خدمات از وظایف حاکمیت است و تبدیل آن‌ها به کالایی رقابتی در بورس، دولت را از نقش خدمات‌رسانی به سمت تجاری‌سازی سوق می‌دهد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس تصریح کرد: در شرایطی که محدودیت منابع وجود دارد و عرضه انرژی پاسخگوی تقاضا نیست، رقابت در بورس به افزایش شدید قیمت‌ها منجر خواهد شد و این موضوع به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.

آسیب به صنایع غذایی و دارویی

شیرین‌زاد با اشاره به اولویت صنایع غذایی و دارویی در تأمین انرژی گفت: اگرچه دولت اعلام کرده است برای این صنایع ملاحظاتی در نظر خواهد گرفت، اما تاکنون توضیحات ارائه‌شده برای مجلس قانع‌کننده نبوده است.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده است که در اجرای چنین سیاست‌هایی، مدیریت دقیق و مؤثر به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و احتمال بروز تبعات گسترده برای واحدهای تولیدی وجود دارد.

افزایش قیمت تمام‌شده کالاها

این نماینده مجلس تأکید کرد: افزایش بهای انرژی یا کاهش سهمیه تخصیصی به صنایع، هزینه تمام‌شده تولید را بالا می‌برد و تولیدکنندگان ناچار خواهند بود این افزایش هزینه را در قیمت نهایی کالاها لحاظ کنند.

وی افزود: نتیجه چنین تصمیمی، تحمیل تورم مضاعف به بازار و افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان خواهد بود.

نگرانی از تبعات تصمیم دولت در شرایط جنگی

شیرین‌زاد با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت حفظ امنیت غذایی اظهار کرد: در وضعیت جنگی، نیاز برخی بخش‌ها از جمله صنایع دفاعی افزایش می‌یابد، اما این موضوع نباید به بهای ایجاد اختلال در تولید مواد غذایی تمام شود.

وی خاطرنشان کرد: کاهش دسترسی صنایع غذایی به انرژی یا افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند بر امنیت غذایی کشور اثر منفی بگذارد و لازم است دولت در تصمیم‌گیری‌های خود این ملاحظات را به‌طور جدی مدنظر قرار دهد.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با بیان اینکه این موضوع در مجلس در حال بررسی کارشناسی است، گفت: دغدغه‌های جدی درباره آثار این سیاست بر تولید، معیشت مردم و امنیت غذایی وجود دارد و نمایندگان نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند.

شیرین‌زاد افزود: دولت بر اجرای این مصوبه تأکید دارد، اما انتظار می‌رود پیش از اجرای کامل آن، ملاحظات کارشناسی و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی مجلس مورد توجه قرار گیرد تا کشور در آینده با چالش‌های کمتری در حوزه تولید و تأمین مواد غذایی مواجه شود.