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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴

تجمع مردم خورموج در هفتمین روز تشییع آقای شهید ایران

تجمع مردم خورموج در هفتمین روز تشییع آقای شهید ایران

بوشهر- تجمع مردم خورموج در هفتمین روز تشییع و خاکسپاری آقای شهید ایران برگزار شد.

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کد مطلب 6890105

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