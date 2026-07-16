https://mehrnews.com/x3czHq ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴ کد مطلب 6890105 استانها بوشهر استانها بوشهر ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۴ تجمع مردم خورموج در هفتمین روز تشییع آقای شهید ایران بوشهر- تجمع مردم خورموج در هفتمین روز تشییع و خاکسپاری آقای شهید ایران برگزار شد. دریافت 15 MB کد مطلب 6890105 کپی شد مطالب مرتبط تداوم راهپیمایی شبانه فومنی ها در دفاع از وطن مهرگان در شب ۱۳۹؛ تداوم حضور مردمی در مسیر همبستگی شریفآباد در یکصد و سیونهمین شب؛ روایت ماندگار حضور مردم آبگرم در شب ۱۳۹؛ مردم همچنان پای عهد خود ایستادهاند برچسبها بوشهر خورموج تجمع مردمی
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