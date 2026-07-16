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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۷

تداوم راهپیمایی شبانه فومنی ها در دفاع از وطن

تداوم راهپیمایی شبانه فومنی ها در دفاع از وطن

فومن- راهپیمایی شبانه مردم فومن برای دفاع از وطن و نیروهای مسلح به شب صد و سی هشتم رسید.

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فیلم: میلاد تلاوتی

کد مطلب 6890148

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