https://mehrnews.com/x3czJh ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۷ کد مطلب 6890148 استانها گیلان استانها گیلان ۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۷ تداوم راهپیمایی شبانه فومنی ها در دفاع از وطن فومن- راهپیمایی شبانه مردم فومن برای دفاع از وطن و نیروهای مسلح به شب صد و سی هشتم رسید. دریافت 10 MB فیلم: میلاد تلاوتی کد مطلب 6890148 کپی شد مطالب مرتبط تجمع مردم خورموج در هفتمین روز تشییع آقای شهید ایران مهرگان در شب ۱۳۹؛ تداوم حضور مردمی در مسیر همبستگی صدوسیو هفتمین شب حماسهآفرینی در شهر آب پخش آبگرم در شب ۱۳۹؛ مردم همچنان پای عهد خود ایستادهاند صد و سی و هشتمین شب حضور زنجانیها در میدان شریفآباد در یکصد و سیونهمین شب؛ روایت ماندگار حضور مردم برچسبها فومن تجمع مردمی راهپیمایی
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