فاز دوم طرح جامع گمرک بازرگان آغاز شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید با حضور در بخش‌های مختلف پایانه و گمرک بازرگان، روند خدمات‌رسانی، وضعیت زیرساخت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای این مرز راهبردی را مورد بررسی قرار داده و بر تسریع اجرای پروژه‌های عمرانی، ارتقای کیفیت خدمات و تسهیل تردد مسافران و فعالان اقتصادی تأکید کرد.

رضا رحمانی با تاکید بر نقش مرز بازرگان به‌عنوان مهم‌ترین گذرگاه زمینی کشور در توسعه تجارت خارجی، گفت: تکمیل و به‌روزرسانی زیرساخت‌های این مرز، نقش مؤثری در افزایش سرعت مبادلات تجاری، ارتقای کیفیت خدمات، کاهش زمان توقف کامیون‌ها و تقویت جایگاه آذربایجان‌غربی در کریدورهای بین‌المللی خواهد داشت.

وی همچنین با تاکید بر لزوم بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مرزی استان، خواستار تسریع در اجرای پروژه و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل هرچه سریع‌تر طرح جامع گمرک بازرگان شد تا زمینه توسعه تجارت، رونق اقتصادی و افزایش درآمدهای استان بیش از پیش فراهم شود.

پروژه تکمیل فاز دوم طرح جامع گمرک بازرگان شامل اجرای سردرب مسیر مسافری گمرک، احداث ۶۰۰ متر دیوار پیرامونی بتنی، احداث سرویس‌های بهداشتی در چهار نقطه، اجرای ۲۵ هزار مترمربع کف‌پوش بتنی، احداث دو دستگاه گیت (اتاقک) در محوطه گمرک، بتن‌ریزی پنج هزار مترمربع از محوطه، تهیه و نصب ۲۴ ست مبلمان شهری، رنگ‌آمیزی جداول، اجرای آسفالت مسیر اداری و نصب تابلوهای راهنمای محوطه گمرک است.

بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان

استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی از بخش‌های مختلف انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان، محوطه‌های نگهداری کالا، زیرساخت‌های لجستیکی، روند تخلیه و بارگیری، خدمات گمرکی و فرآیندهای مرتبط با ترخیص کالا بازدید کرده و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت فعالیت‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های موجود قرار گرفت.

رحمانی همچنین با اشاره به اهمیت مرز بازرگان در توسعه صادرات، ترانزیت و تحقق اهداف اقتصادی استان، اظهار داشت: ارتقای زیرساخت‌های گمرکی و انبارداری، استفاده از فناوری‌های نوین و رفع موانع موجود، نقش مؤثری در افزایش حجم مبادلات تجاری، رونق سرمایه‌گذاری و تقویت جایگاه آذربایجان‌غربی در کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل خواهد داشت.

در جریان این بازدید مسئولان انبارهای عمومی و خدمات گمرکی بازرگان نیز گزارشی از روند فعالیت‌ها، ظرفیت‌های موجود، برنامه‌های توسعه‌ای و مسائل پیش‌روی این مجموعه ارائه کرده و راهکارهای تسریع در ارائه خدمات و افزایش بهره‌وری مورد بررسی قرار گرفت.

بازدید استاندار آذربایجان‌غربی از مجتمع خورشید در منطقه بازرگان ماکو

همچنین استاندار آذربایجان‌غربی امروز با همراهی جمعی از مسئولان استانی و محلی از مجتمع خورشید در منطقه بازرگان شهرستان ماکو بازدید کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این بازدید از بخش‌های مختلف این مجتمع خدماتی، رفاهی و تجاری بازدید کرده و از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، امکانات، روند ارائه خدمات به مسافران، رانندگان ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی و فعالان اقتصادی قرار گرفت.

رحمانی در جریان این بازدید با تأکید بر جایگاه راهبردی مرز بازرگان در توسعه تجارت خارجی کشور، بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات رفاهی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و خدماتی، افزایش امکانات مورد نیاز فعالان حوزه حمل‌ونقل و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای تجار و مسافران تأکید کرد.

وی همچنین توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات، گردشگری و لجستیک در منطقه مرزی بازرگان را از اولویت‌های مدیریت استان دانسته و افزود: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مرزی و ایجاد زیرساخت‌های استاندارد، نقش مهمی در رونق تجارت، افزایش ترانزیت، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت جایگاه آذربایجان‌غربی در کریدورهای بین‌المللی خواهد داشت.

مجتمع خورشید به دلیل قرار گرفتن در مسیر مرز بین‌المللی بازرگان، از مراکز مهم ارائه خدمات رفاهی و پشتیبانی به مسافران و کامیون‌های ترانزیتی در این کریدور بین‌المللی به شمار می‌رود.