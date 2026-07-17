مرتضوی: ۸۴ خدمت غیرحضوری در تأمین اجتماعی گیلان ارائه می شود

کیوان مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک هفته تأمین اجتماعی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهیدان والامقام انقلاب اسلامی، اظهار کرد: پرداختهای ماهانه مستمری این سازمان از ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشاندهنده جهش اقتصادی و تقویت توان مالی سازمان است.
وی با تأکید بر حرکت سازمان به سمت هوشمندسازی و کاهش مراجعات حضوری، افزود: در حال حاضر ۸۴ خدمت غیرحضوری برای بیمهشدگان، کارگران و کارفرمایان طراحی و اجرا شده که گامی مؤثر در افزایش سرعت پاسخگویی و ارتقای رضایت عمومی محسوب میشود.
مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان، این سازمان را نماد کرامت انسانی در کشور خواند و تصریح کرد: هدف اصلی تأمین اجتماعی، برقراری امنیت اجتماعی و حفظ عزتنفس تمامی افراد تحت پوشش است و این نهاد در سختترین شرایط اقتصادی، همواره پشتیبان کارگران و اقشار آسیبپذیر بوده است.
مرتضوی با اشاره به نقش تاریخی تأمین اجتماعی در دوران جنگ تحمیلی و همچنین مقابله با ناامنیهای اخیر، گفت: این سازمان با وجود همه فشارها، هرگز از حمایت بیمهای کارگران دریغ نکرده و در کنار تقویت حق درمان، با ارائه تسهیلات به کارفرمایان، به حفظ اشتغال و ثبات بازار کار کمک شایانی کرده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۵۵ درصد از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند و بیش از ۳ هزار مقرریبگیر در استان گیلان خدمات خود را دریافت میکنند.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان گیلان در پایان با اشاره به برنامههای هفته تأمین اجتماعی از جمله دیدار با خانواده شهدا، گلباران مزار مطهر شهدا و برپایی میز خدمت، تأکید کرد: تحقق اهداف بزرگ این سازمان نیازمند همافزایی همه نهادهاست و تأمین اجتماعی با قدرت به مسیر توسعه خدمات و تحقق عدالت اجتماعی ادامه خواهد داد.
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