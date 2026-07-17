دبیر مراسم «دلدادگان اربعین حسینی» استان قزوین منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم حجت‌الاسلام غلامحسین حقانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین و بر اساس پیشنهاد جامعه فعالان مردمی اربعین حسینی استان قزوین، علی جلیلوند به عنوان دبیر «پیاده‌روی دلدادگان حسینی» قزوین منصوب شد.

در این حکم بر برنامه‌ریزی، هماهنگی و سازماندهی هرچه بهتر این رویداد مردمی با مشارکت دستگاه‌ها، هیئات مذهبی و گروه‌های مردمی تأکید شده است.

پیاده‌روی «دلدادگان حسینی» یکی از برنامه‌های شاخص اربعین در استان قزوین است که هر ساله با حضور گسترده عاشقان اهل‌بیت (ع) و مشارکت هیئات مذهبی و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود. انتظار می‌رود با آغاز فعالیت دبیر این رویداد، برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی در استان وارد مرحله اجرایی شود.

