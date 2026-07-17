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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

دبیر مراسم «دلدادگان اربعین حسینی» استان قزوین منصوب شد

دبیر مراسم «دلدادگان اربعین حسینی» استان قزوین منصوب شد

قزوین- با پیشنهاد جامعه فعالان مردمی اربعین حسینی استان قزوین و حکم مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین، علی جلیلوند به عنوان دبیر «مراسم دلدادگان اربعین حسینی» استان قزوین منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم حجت‌الاسلام غلامحسین حقانی، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین و بر اساس پیشنهاد جامعه فعالان مردمی اربعین حسینی استان قزوین، علی جلیلوند به عنوان دبیر «پیاده‌روی دلدادگان حسینی» قزوین منصوب شد.

در این حکم بر برنامه‌ریزی، هماهنگی و سازماندهی هرچه بهتر این رویداد مردمی با مشارکت دستگاه‌ها، هیئات مذهبی و گروه‌های مردمی تأکید شده است.

پیاده‌روی «دلدادگان حسینی» یکی از برنامه‌های شاخص اربعین در استان قزوین است که هر ساله با حضور گسترده عاشقان اهل‌بیت (ع) و مشارکت هیئات مذهبی و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود. انتظار می‌رود با آغاز فعالیت دبیر این رویداد، برنامه‌ریزی و هماهنگی برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی در استان وارد مرحله اجرایی شود.

کد مطلب 6890427

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