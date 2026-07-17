خبرگزاری مهر- گروه استانها؛ اینجا لردگان است، شهری که با نام «شیخ پیاده» عجین و روایت ایثار و فداکاری رزمندگانش در دوران هشت سال دفاع مقدس در تاریخ ایران اسلامی ماندگار شده است. مردم غیور و ولایی لردگان با دیدن تجاوز دشمن بعثی به خاک پاک میهن، لحظهای آرام و قرار نداشتند و با توجه به نیاز به نیرو در خط مقدم جبهه در سال ۱۳۶۵ و نبود وسایل نقلیه، منتظر وسیله نقلیه نماندند و پیاده به دل جاده زدند و پس از ۱۰ روز عبور از کوهستانهای صعبالعبور و درههای خطرناک خودشان را به جبهه رساندند. لردگانیها بارها و بارها نشان دادند که هر جایی انقلاب نیاز به «حضور» و «حرکت» داشته لحظهای معطل نشده بلکه در صف اول حاضر شده اند.
کاروان پیاده لردگان به کربلا چند سالی است که با حرکت عاشورایی خود از لردگان عازم حرم مطهر امام حسین (ع) در کربلای معلی میشود. اعضای این کاروان امسال هم برای هشتمین سال پیاپی به شوق بارگاه ملکوتی حضرت سیدالشهدا علیه السلام این مسیر سخت و دشوار را با پای دل و به عشق اهل بیت علیهم السلام میپیمایند.
با توجه به اینکه حدود ۸۰ نفر از سوگواران حسینی کاروان پیادهروی لردگان به کربلای معلی امروز حرکت خود را از گلزار شهدای لردگان آغاز میکنند و راهی کربلا میشوند، گفتگویی با مسئول کاروان داشتیم . امسال این کاروان حسینی با تلفیقی از شعارهای «زمینهسازان ظهور» و «یا لثارات الخامنهای» قدم در این مسیر نورانی میگذارد.
حرکت کاروان پیادهروی لردگان با پرچمهای سرخ انتقام
سعید رحیمی، مسئول کاروان مردمی پیادهروی لردگان به کربلای معلی با شعار «زمینهسازان ظهور» در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه امسال برای هشتمین سال پیاپی به فضل الهی مسیر لردگان تا کربلای معلی را به صورت پیاده به یاد و نام قائد شهید امت و تمام شهدای گلگونکفن جنگ رمضان حرکت خواهیم کرد، اظهار کرد: این برنامه پیادهروی از گلزار شهدای لردگان آغاز میشود و رفت و برگشت کاروان حدوداً ۲۴ روز به طول میانجامد.
رحیمی با ذکر اینکه کوچکترین عضو کاروان هفت و بزرگترین عضو ۷۵ سال سن دارند، ادامه داد: برنامه پیادهروی امسال در حال و هوای متفاوت از سالهای گذشته انجام میگیرد چرا که در میانه جنگی تمامعیار با دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی و ائتلاف جهانی جبهه استکبار علیه ایران اسلامی مظلوم و مقتدر قرار داریم.
وی بیان کرد: اعضای کاروان پیادهروی لردگان به کربلا با در دست داشتن پرچمهای سرخ، فریاد خونخواهی امام شهید و شهدای مظلوم جنگ را در قدم به قدم مسیر سر خواهند داد که از خدا میخواهیم این قدمها زمینهساز ظهور امام زمان (عج) و استقرار حکومت عدل جهانی ایشان باشد.
رحیمی با اشاره به اینکه امسال ۸۰ نفر از اهالی مومن و ولایی شهرستان لردگان در این کاروان حضور دارند، افزود: کاروان طی دو هفته آینده به مرز چذابه میرسد.
مسئول کاروان پیادهروی لردگان به کربلای معلی با تأکید بر اینکه حرکت این کاروان گویی یک اعتکاف سیار حدوداً ۲۴ روزه است، توضیح داد: طی این مدت، اعضای کاروان چشم و گوش و زبان را از هر گناه و آلودگی پاک میکنند و تلاش دارند تا زیارتی مطهر و نورانی را در محضر حضرت سیدالشهدا (ع) به جا بیاورند.
فضای معنوی و حماسی اعضای کاروان پیادهروی لردگان
رحیمی ادامه داد: حرکت هر روزه کاروان در صبح اول وقت با قرائت زیارت عاشورا آغاز میشود و در طول مسیر نیز قرائت ادعیه و زیارات و ذکرهای مستحب در دستور کار قرار دارد و این روح معنوی را کاروان در طول مسیر حفظ و تقویت میکند.
وی با تصریح بر اینکه طبق تجربه حرکت کاروان در سالهای گذشته چند توقف و برنامههای فرهنگی در طول مسیر خواهیم داشت، گفت: مردم شهرها و روستاهای مختلف در مسیر حرکتمان، به استقبال ما میآیند و برنامههای دینی و فرهنگی به مناسبت حضور کاروان در شهر یا روستای خود برپا میکنند. همه این استقبالها و میهمان نوازیها گواه عشق و ارادت این ملت بزرگ به ساحت مقدس اهل بیت علیهم السلام خاصه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام است.
رحیمی با تصریح بر اینکه امسال قریب به ۸۰ درصد از اعضای کاروان از قشر نوجوان و جواناند، تأکید کرد: در سالهای گذشته شاهد بودیم که حضورمان در شهرها و روستاها یک فضای حماسی و عاشورایی آکنده از معنویت ایجاد میکرد و زیارت اهل قبور و گلزار شهدا، برنامه ثابت ما در همه مناطق بود که امسال نیز همین رویکرد دنبال میشود.
وی گفت: از مناطق سختگذر و سربالاییها و سرازیریهای طول مسیر از دهدز و ایذه گرفته تا سراک، میداود، باغملک و ... عبور میکنیم تا به مرز چذابه برسیم.
عشق به سیدالشهدا خاستگاه حرکتهای خودجوش مردمی است
رحیمی با بیان اینکه گرمای خرماپزان خوزستان با تابش مستقیم آفتاب و آسفالت داغ جاده مانع حرکت عاشقان و دلسوختگان اباعبدالله الحسین علیه السلام در کاروان پیادهروی لردگان به کربلای معلی نمیشود، افزود: عشق به سیدالشهدا کوچک و بزرگ و گرما و سرما نمیشناسد و عاشقان و ارادتمندان حضرت هر سختی را به جان میخرند تا به زیارت حرم مطهر و ضریح نورانی ایشان نائل شوند.
مسئول کاروان پیادهروی لردگان به کربلای معلی با تأکید بر اینکه لردگان شهر شیخ عبدالله معروف به «شیخ پیاده» است، افزود: این انسان وارسته و زاهد، ۷۰ بار مسیر لردگان به کربلا را پیاده طی کرد. در ایام دفاع مقدس نیز حرکت پیاده کاروانی از ۴۰۰ رزمنده لردگانی به سمت جبهههای حق علیه باطل که به تأسی از شیخ پیاده بود، در تاریخ مجاهدت و رشادت مردمان این منطقه ثبت شد و سرداران بزرگی همچون شهید «الیاس ارجمند» در این کاروان پیاده حضور داشتند.
رحیمی تأکید کرد: این حرکت مردمی و کاملاً خودجوش بوده و درواقع تداوم حرکت شیخ پیاده و کاروان رزمندگان اسلام است که امروز با حضور نوجوانان و جوانان و پشتیبانی آحاد مردم مومن و عاشورایی این خطه صیانت میشود.
شیخ پیاده؛ الهامبخش کاروان پیادهروی لردگان به کربلا
مسئول کاروان پیادهروی لردگان به کربلای معلی با تأکید بر اینکه به برکت انقلاب اسلامی مسیر حرکت به سمت ظهور همواره شده است، بیان کرد: امروز پیادهروی اربعین با حضور میلیونها عاشق و دلداده حسینی (ع) نمادی از قدم برداشتن به سمت ظهور است و حرکت کاروان پیادهروی لردگان نیز در همین راستا انجام میگیرد که سند افتخار شهرستان لردگان و استان چهارمحال و بختیاری است.
وی در پایان با بیان اینکه برنامههای متنوع فرهنگی و اجتماعی خاصه در مناسبتها به همت اعضای هیئت کاروان پیادهروی لردگان به کربلا همواره برپاست، گفت: از بدو جنگ رمضان نیز اعضای این کاروان با حضور در خیابانها و میدانهای شهر، ضمن تأکید بر خونخواهی امام شهید و شهدای جنگ رمضان، بر بیعت با رهبر معظم انقلاب آیتالله سیدمجتبی خامنهای و حمایت از نیروهای مسلح کشورمان در کنار ملت مبعوث تأکید کردند.
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