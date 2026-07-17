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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

حمله پهپادی به نیروگاه برق کویت

حمله پهپادی به نیروگاه برق کویت

سازمان آب و برق کویت از وارد شدن خسارت جدی به یکی از نیروهای های برق در این کشور در پی حملات پهپادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت آب و برق کویت اعلام کرد که تعداد زیادی از واحدهای تولید برق به علت حملات پهپادی به یکی از نیروگاه های این کشور آسیب جدی دیده است.

این وزارتخانه افزود که به علت گستردگی و شدت خسارت ها مجبور شده است خطوط اضطراری تولید برق را فعالسازی کند.

در بیانیه وزارت آب و برق کویت آمده است: به دلیل حمله ایران، در کارخانه تولید برق و تصفیه آب آتش‌سوزی رخ داده و باعث خسارت به زیرساخت‌ها و آسیب دیدن بسیاری از واحدهای تولید برق شده است.

کویت همچنین مدعی شد که تعدادی از تأسیسات آب شیرین کن هم در این کشور هدف حمله قرار گرفته است.

کد مطلب 6890446

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