به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پور جمشیدیان ظهر در جلسه ستاد اربعین در مهران با تأکید بر تأمین کامل امنیت جادهها و مرزهای غربی، گفت: مرز مهران به دلیل حجم بالای تردد زائران نیازمند توجه ملی و توسعه بیشتر زیرساختهای استان ایلام است.
وی تصریح کرد:هماهنگی گسترده ایران و عراق، از افزایش همکاریها برای تسهیل عبور زائران از مرز زرباطیه خبر داد و افزود: نشستهای مشترک با مسئولان عراقی برای رفع موانع و ارتقای خدمات ادامه دارد.
معاون وزیر کشور ادامه داد: ایمنی زائران را در کنار امنیت، اولویت اصلی ستاد اربعین دانست و بر نظارت دقیق بر جادهها، خودروها، مواکب و مراکز خدماتی تأکید کرد.
وی افزود: هیچ تهدیدی مانع برگزاری باشکوه اربعین نخواهد شد و امسال نیز این مراسم با مشارکت گسترده مردم ایران و عراق برگزار میشود.
معاون وزیر کشور عنوان کرد:تکمیل زیرساختهای مرز چیلات طی ۱۰ روز آینده، اعزام ناوگان حملونقل عمومی به مرزها و کنترل هزینههای سفر اربعین خبر داد.
نظر شما