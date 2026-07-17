خدمت پرستاران بدون پرداخت دستمزد عادلانه قابل قبول نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، احمد نجاتیان، با اشاره به نقش کلیدی مدیران پرستاری و مترونها، افزود: مترون صرفاً مدیر حوزه پرستاری نیست، بلکه «مادر بیمارستان» است؛ فردی که مسئولیت حفظ آرامش، تداوم خدمات، مدیریت بحران و پاسخگویی به مشکلات بیماران و کارکنان را برعهده دارد و در شرایط کمبود امکانات، قطعی خدمات زیربنایی یا بحرانهای مختلف، بیشترین فشار را تحمل میکند.
وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات حوزه پرستاری خارج از اختیار وزارت بهداشت است، تصریح کرد: تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات، کمبود نیروی انسانی، ناهماهنگی در نظام پرداخت و اضافهکارهای اجباری بدون پرداخت کامل، از مهمترین دغدغههای پرستاران است و لازم است دستگاههای مسئول برای رفع این مشکلات تصمیمات هماهنگ و منصفانه اتخاذ کنند.
نجاتیان با انتقاد از عدم پرداخت کامل اضافهکار پرستاران، گفت: اگر بیمارستان به خدمات پرستار بیش از سقف تعیین شده نیاز دارد، موظف است حقوق و مزایای آن را نیز به طور کامل پرداخت کند. هیچ توجیهی برای استفاده از نیروی انسانی بدون پرداخت دستمزد عادلانه وجود ندارد و این حق قانونی پرستاران است.
وی همچنین بر ضرورت استقرار عدالت در نظام پرداخت تأکید کرد و افزود: تفاوت در پرداختها زمانی پذیرفتنی است که بر پایه عدالت، میزان مسئولیت، سختی کار، تخصص و اثرگذاری افراد باشد، نه بر اساس تصمیمهای غیرمنسجم و تبعیضآمیز. پرستاران خواهان برابری مطلق نیستند، بلکه خواستار رعایت عدالت هستند.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به شرایط ویژه کشور در ایام جنگ و بحران، اظهار کرد: دغدغه مدیران پرستاری نباید پرداخت اضافهکار یا نحوه محاسبه روزهای تعطیل باشد، بلکه باید تمامی ظرفیت آنان صرف مدیریت خدمات درمانی و حفظ آمادگی بیمارستانها شود.
نجاتیان از تدوین و تصویب «منشور حقوق پرستاران» خبر داد و گفت: در کنار منشور حقوق بیماران و آیین اخلاق پرستاری، برای نخستین بار منشور حقوق پرستاران با ۱۷ اصل اساسی در شورای عالی سازمان نظام پرستاری به تصویب رسیده است.
وی افزود: این منشور حقوق حرفهای پرستاران از جمله حق برخورداری از محیط کار ایمن، توانمندسازی، امنیت شغلی، عدالت در پرداخت و حق پیگیری قانونی مطالبات را تبیین میکند.
نجاتیان با تأکید بر اینکه حق اعتراض و مطالبهگری از حقوق اساسی پرستاران است، خاطرنشان کرد: مطالبهگری باید در چارچوب قانون انجام شود و خط قرمز سازمان نظام پرستاری، حفظ کیفیت خدمات و صیانت از حقوق بیماران است. هیچگونه اقدام اعتراضی نباید موجب اختلال در ارائه خدمات درمانی یا آسیب به مردم شود.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری از مدیران پرستاری دانشگاههای علوم پزشکی خواست با برگزاری منظم شورای هماهنگی و حضور نمایندگان سازمان نظام پرستاری، زمینه گفتوگوی مستقیم با پرستاران و انتقال مطالبات آنان به مراجع تصمیمگیر را فراهم کنند.
نجاتیان در پایان با تأکید بر تعامل نزدیک سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری وزارت بهداشت، گفت: سازمان نظام پرستاری و مدیران پرستاری در یک جبهه قرار دارند و هدف مشترک همه ما، دفاع از حقوق پرستاران، ارتقای کیفیت خدمات و صیانت از سلامت مردم است.
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