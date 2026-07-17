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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۵۲

نخستین تصویر پلنگ ایرانی در کوه‌خم به ثبت رسید

نخستین تصویر پلنگ ایرانی در کوه‌خم به ثبت رسید

سرچهان- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سرچهان‌ در استان فارس گفت: برای نخستین بار تصویر پلنگ ایرانی با استفاده از دوربین تله‌ای در منطقه شکار ممنوع کوه‌خم ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمدرضا میرسلیمانی، با اشاره به ثبت نخستین تصاویر از حضور پلنگ ایرانی در منطقه کوه‌خم گفت: پس از چند سال پایش مستمر، دریافت گزارش‌های مردمی و مشاهدات میدانی از حضور پلنگ ایرانی در منطقه شکار ممنوع کوه‌خم، نخستین تصویر مستند این گونه ارزشمند با نصب دوربین تله‌ای به ثبت رسید.

وی افزود: تصاویر ثبت‌شده، علاوه بر پلنگ ایرانی، حضور خرس قهوه‌ای و بز وحشی را نیز نشان می‌دهد که بیانگر پویایی اکولوژیکی، امنیت نسبی زیستگاه و غنای تنوع جانوری این منطقه است.

میرسلیمانی با اشاره به اهمیت منطقه شکار ممنوع کوه‌خم که در محدوده شهرستان‌های سرچهان و ارسنجان قرار دارد، اظهار کرد: این منطقه یکی از زیستگاه‌های ارزشمند حیات‌وحش استان فارس و از مهم‌ترین زیستگاه‌های خرس قهوه‌ای در استان به شمار می‌رود. همچنین پوشش گیاهی مناسب و تنوع گونه‌های جانوری، جایگاه ویژه‌ای به این عرصه طبیعی بخشیده است.

کد مطلب 6890764

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