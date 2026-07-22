به گزارش خبرگزاری مهر، سیداسدالله هاشمی با اشاره به ثبت تصاویر یک خرس ماده به همراه توله‌اش در ارتفاعات الموت، گفت: این مشاهدات نشان‌دهنده پویایی اکوسیستم و تداوم شرایط مناسب زیستی برای گونه‌های شاخص حیات‌وحش در این منطقه است.

هاشمی اظهار کرد: مشارکت مردم در حفاظت از طبیعت از یک فعالیت ساده فراتر رفته و امروز به یک حرکت آگاهانه تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از طبیعت‌گردان و علاقه‌مندان، به جای ایجاد مزاحمت برای حیات‌وحش، با رعایت اصول زیست‌محیطی به ثبت رفتار گونه‌های جانوری می‌پردازند.

وی افزود: ثبت تصاویر حرفه‌ای از گونه‌های حیات‌وحش، علاوه بر ارزش علمی، می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های طبیعی، توسعه گردشگری مسئولانه و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از محیط زیست نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با قدردانی از تلاش عکاسان و مستندسازان طبیعت، از رضا یوسفی به دلیل ثبت حرفه‌ای تصاویر حیات‌وحش در منطقه الموت تقدیر کرد و گفت: چنین آثاری سرمایه‌ای ارزشمند برای فرهنگ‌سازی و حفاظت از میراث طبیعی کشور به شمار می‌رود.

هاشمی در پایان از دوستداران محیط زیست خواست با رعایت اصول حرفه‌ای و پرهیز از ایجاد هرگونه مزاحمت برای گونه‌های جانوری، در ثبت زیبایی‌های طبیعت و حفاظت از حیات‌وحش مشارکت فعال داشته باشند.