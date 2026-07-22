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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

ثبت حضور خرس ماده و توله‌اش در الموت

ثبت حضور خرس ماده و توله‌اش در الموت

قزوین- مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین با اشاره به ثبت تصاویر یک خرس ماده به همراه توله‌اش در ارتفاعات الموت، این رخداد را نشانه سلامت اکوسیستم منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداسدالله هاشمی با اشاره به ثبت تصاویر یک خرس ماده به همراه توله‌اش در ارتفاعات الموت، گفت: این مشاهدات نشان‌دهنده پویایی اکوسیستم و تداوم شرایط مناسب زیستی برای گونه‌های شاخص حیات‌وحش در این منطقه است.

هاشمی اظهار کرد: مشارکت مردم در حفاظت از طبیعت از یک فعالیت ساده فراتر رفته و امروز به یک حرکت آگاهانه تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از طبیعت‌گردان و علاقه‌مندان، به جای ایجاد مزاحمت برای حیات‌وحش، با رعایت اصول زیست‌محیطی به ثبت رفتار گونه‌های جانوری می‌پردازند.

وی افزود: ثبت تصاویر حرفه‌ای از گونه‌های حیات‌وحش، علاوه بر ارزش علمی، می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های طبیعی، توسعه گردشگری مسئولانه و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از محیط زیست نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین با قدردانی از تلاش عکاسان و مستندسازان طبیعت، از رضا یوسفی به دلیل ثبت حرفه‌ای تصاویر حیات‌وحش در منطقه الموت تقدیر کرد و گفت: چنین آثاری سرمایه‌ای ارزشمند برای فرهنگ‌سازی و حفاظت از میراث طبیعی کشور به شمار می‌رود.

هاشمی در پایان از دوستداران محیط زیست خواست با رعایت اصول حرفه‌ای و پرهیز از ایجاد هرگونه مزاحمت برای گونه‌های جانوری، در ثبت زیبایی‌های طبیعت و حفاظت از حیات‌وحش مشارکت فعال داشته باشند.

کد مطلب 6895907

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