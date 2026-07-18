https://mehrnews.com/x3cBrV ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹ کد مطلب 6891894 استانها فارس استانها فارس ۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹ میدانداری مردم لامرد در بیعت با رهبر معظم انقلاب لامرد- در این ویدئو میدان داری مردم لامرد در بیعت با رهبر معظم انقلاب را مشاهده میکنید. دریافت 23 MB کد مطلب 6891894 کپی شد مطالب مرتبط نخستین تصویر پلنگ ایرانی در کوهخم به ثبت رسید راهپیمایی مردم سپیدان در صد و چهلمین شب اجتماعات مردمی این ایستادگی ادامه دارد شبکهسازی مردمی، راهبرد اصلی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی است جهاد تبیین مانع گرفتار شدن جامعه در فتنهها میشود امام جمعه لامرد: پیام تشییع تاریخی رهبر شهید، ایستادگی ملت ایران بود خونخواهی رهبر شهید انقلاب استمرار اقتدار ملی و تمدنسازی اسلامی است بانوان؛ پیشگامان جهاد تبیین و استمرار فرهنگ مقاومت برچسبها تجمع مردمی انسجام ملی لامرد
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