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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۹

میدان‌داری مردم لامرد در بیعت با رهبر معظم انقلاب

میدان‌داری مردم لامرد در بیعت با رهبر معظم انقلاب

لامرد- در این ویدئو میدان داری مردم لامرد در بیعت با رهبر معظم انقلاب را مشاهده می‌کنید.

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کد مطلب 6891894

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