رئیس اورژانس دماوند: مصدوم سقوط از درخت با بالگرد به تهران منتقل شد

میلاد حسینی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حادثه سقوط یک مرد ۵۴ ساله از درخت در محله ساران شهر کیلان خبر داد.

وی که رئیس اورژانس دماوند است، اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۱:۳۰ دیروز به مرکز ارتباطات اورژانس گزارش شد و بلافاصله تیم‌های عملیاتی اورژانس شمال شرق استان تهران به محل اعزام شدند.

حسینی افزود: مصدوم بر اثر سقوط از ارتفاع حدود ۶ متری درخت، دچار صدمات متعدد و ترومای شدید ناحیه سر شده بود که کارشناسان اورژانس اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی شامل کنترل علائم حیاتی، مدیریت خونریزی، فیکساسیون اندام‌ها و سرم‌تراپی را برای وی انجام دادند.

رئیس اورژانس دماوند با اشاره به وخامت وضعیت مصدوم، تصریح کرد: با هماهنگی انجام‌شده، بالگرد امدادی اورژانس به پرواز درآمد و پس از تثبیت نسبی وضعیت بیمار، وی از پد بالگرد شهر آبسرد به یکی از مراکز تخصصی درمانی تهران منتقل شد.

وی در پایان از تلاش عوامل اجرایی این مأموریت قدردانی کرد و گفت: این عملیات با نظارت مدیر جانشین اورژانس و توسط تیم عملیاتی اورژانس به انجام رسید.