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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۰

فوت کودک۲ساله در استخر خانگی در زیار؛واژگونی ریو در کوهپایه۵مصدوم داشت

فوت کودک۲ساله در استخر خانگی در زیار؛واژگونی ریو در کوهپایه۵مصدوم داشت

اصفهان- سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع دو حادثه ویژه در استان اصفهان خبر داد که منجر به فوت یک کودک ۲ ساله در استخر خانگی و مصدومیت ۵ سرنشین خودروی سواری ریو در جاده علون‌آباد شد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۲۰:۲۵ روز گذشته (۲۶ تیرماه)، حادثه غرق‌شدگی در یک استخر خانگی واقع در منطقه زیار- اندلان به مرکز اورژانس اصفهان گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل حادثه اعزام شد. با وجود انجام عملیات احیای قلبی-ریوی در محل حادثه و انتقال سریع کودک ۲ ساله به بیمارستان فارابی، متأسفانه به دلیل شدت حادثه، تلاش کادر درمان بی‌نتیجه ماند و این کودک جان خود را از دست داد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در ادامه به گزارش حادثه دوم در همین روز اشاره کرد و گفت: در ساعت ۱۹:۴۴ روز گذشته، حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری ریو در جاده علون‌آباد شهرستان کوهپایه به اورژانس اعلام شد.

عابدی ادامه داد: پس از دریافت گزارش، دو واحد عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند. در این حادثه ۵ سرنشین خودرو شامل دو مرد (۴۷ و ۷۵ ساله)، دو زن (۳۵ و ۹۰ ساله) و یک پسربچه ۱۲ ساله دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، تمامی مصدومان جهت تکمیل روند درمان به بیمارستان فارابی منتقل گردیدند.

کد مطلب 6891011

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