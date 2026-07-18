واژگونی کشنده در آزادراه کرج–قزوین؛ترافیک در محدوده نیروگاه شهید رجایی

سرهنگ حسین تقیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۷:۲۰ صبح امروز شنبه یک دستگاه کامیون کشنده ولوو حامل بار برنج در مسیر شمال به جنوب آزادراه کرج-قزوین، نرسیده به نیروگاه شهید رجایی، با یک دستگاه خودروی سواری رنو برخورد کرد.
وی افزود: در پی این برخورد، کامیون کشنده واژگون شد و پس از برخورد با نیوجرسی و تیر برق، محموله برنج در سطح آزادراه تخلیه و تیر برق نیز سقوط کرد که این موضوع به انسداد موقت مسیر انجامید.
رئیس پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر تردد خودروها از طریق تکلاین و شانه خاکی لاین شمالی مسیر انجام میشود و به همین دلیل ترافیک سنگینی در این محدوده شکل گرفته است.
تقیخانی با اشاره به حضور عوامل پلیس راه و نیروهای امدادی در محل حادثه گفت: عملیات پاکسازی و بازگشایی کامل مسیر تا حدود ساعت ۱۱ ادامه خواهد داشت و علت وقوع این حادثه نیز در دست بررسی است.
وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با صبر و احتیاط بیشتری در این محور تردد کرده و در صورت امکان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
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