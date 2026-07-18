  1. استانها
  2. قزوین
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

واژگونی کشنده در آزادراه کرج–قزوین؛ترافیک در محدوده نیروگاه شهید رجایی

واژگونی کشنده در آزادراه کرج–قزوین؛ترافیک در محدوده نیروگاه شهید رجایی

قزوین- رئیس پلیس راه استان قزوین از واژگونی یک دستگاه کامیون کشنده در آزادراه کرج–قزوین خبر داد و گفت: این حادثه موجب انسداد مسیر و ایجاد ترافیک سنگین در محدوده نیروگاه شهید رجایی شده است.

سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۷:۲۰ صبح امروز شنبه یک دستگاه کامیون کشنده ولوو حامل بار برنج در مسیر شمال به جنوب آزادراه کرج-قزوین، نرسیده به نیروگاه شهید رجایی، با یک دستگاه خودروی سواری رنو برخورد کرد.

وی افزود: در پی این برخورد، کامیون کشنده واژگون شد و پس از برخورد با نیوجرسی و تیر برق، محموله برنج در سطح آزادراه تخلیه و تیر برق نیز سقوط کرد که این موضوع به انسداد موقت مسیر انجامید.

رئیس پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: در حال حاضر تردد خودروها از طریق تک‌لاین و شانه خاکی لاین شمالی مسیر انجام می‌شود و به همین دلیل ترافیک سنگینی در این محدوده شکل گرفته است.

تقی‌خانی با اشاره به حضور عوامل پلیس راه و نیروهای امدادی در محل حادثه گفت: عملیات پاکسازی و بازگشایی کامل مسیر تا حدود ساعت ۱۱ ادامه خواهد داشت و علت وقوع این حادثه نیز در دست بررسی است.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با صبر و احتیاط بیشتری در این محور تردد کرده و در صورت امکان از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

کد مطلب 6891191

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها