به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدقاسم ناظر، در حاشیه رونمایی از «سامانه یکپارچه نسخه نویسی الکترونیک» اظهار کرد: این سامانه در راستای یکپارچه‌سازی معماری، مستندات و داده‌های نسخه‌نویسی الکترونیک سازمان‌های بیمه‌گر مستقر در وزارت بهداشت و در چارچوب تفاهم‌نامه منعقدشده در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ میان بنیاد تعاون فراجا و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طراحی، توسعه و راه‌اندازی شده و اکنون برای بهره‌برداری در سطح کشور آماده است.

‌وی افزود: این سامانه با یکپارچه‌سازی داده‌ها و ارائه ابزارهای تحلیلی، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات سلامت و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده خواهد بود.

‌مدیرعامل بنیاد تعاون فراجا ادامه داد : سامانه یکپارچه نسخه‌نویسی الکترونیک با ایجاد بستری هوشمند برای ثبت، مدیریت و پایش اطلاعات درمانی کشور، گامی مهم در مسیر توسعه دولت هوشمند و یکپارچه‌سازی زیرساخت‌های اطلاعاتی حوزه سلامت به شمار می‌رود.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: این سامانه ضمن تسهیل فرآیندهای نسخه‌نویسی و ارائه خدمات درمانی، امکان تجمیع و مدیریت یکپارچه اطلاعات را فراهم کرده و زمینه ارتقای بهره‌وری، کاهش موازی‌ کاری و افزایش دقت در ارائه خدمات سلامت را مهیا می‌کند.

وی بیان کرد: از مهم‌ترین قابلیت‌های این سامانه، تولید گزارش‌های مدیریتی و ارائه داشبوردهای تحلیلی مبتنی بر داده‌های به‌روز است. این قابلیت، مدیران و سیاست‌گذاران حوزه سلامت را در اتخاذ تصمیمات دقیق، برنامه‌ریزی مبتنی بر داده، مدیریت بهینه منابع، پایش شاخص‌های عملکردی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی یاری خواهد کرد.

سردار ناظر تاکید کرد: رونمایی از سامانه یکپارچه نسخه‌نویسی الکترونیک، گامی مؤثر در مسیر تحقق حکمرانی داده در نظام سلامت، توسعه خدمات الکترونیک و هوشمندسازی فرآیندهای درمانی کشور محسوب می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در افزایش کارآمدی، شفافیت و اثربخشی نظام ارائه خدمات سلامت ایفا کند.

‌گفتنی است، «سامانه یکپارچه نسخه‌نویسی الکترونیک» که در چارچوب همکاری بنیاد تعاون فراجا و وزارت بهداشت طراحی و توسعه یافته است، با حضور سردار محمد قاسم ناظر، مدیرعامل بنیاد تعاون فراجا، معاون وزیر بهداشت و مدیران حوزه آمار و فناوری اطلاعات رونمایی شد.