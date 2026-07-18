به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه صادق صبح شنبه در جریان سفر به استان یزد و در آیین واگذاری ۵۷۵۸ واحد مسکونی و قطعه زمین به متقاضیان با تأکید بر ضرورت حفظ هویت ملی در توسعه شهری، تصریح کرد: مسکن تنها یک سازه فیزیکی نیست، بلکه باید محیطی دارای هویت و خدمات باشد.
صادق با اشاره به جایگاه جهانی شهر یزد، تأکید کرد: توسعه شهری نباید به قیمت از دست رفتن اصالت تاریخی شهرها تمام شود.
وی در بخش مهمی از سخنان خود، به یک چالش اقتصادی در حوزه مسکن پرداخت و با رد تصور رایج درباره «رایگان بودن زمین»، خاطرنشان کرد: آمادهسازی هر قطعه زمین با احتساب هزینههای ایجاد خدمات زیربنایی و روبنایی نظیر مدرسه، مسجد و فضای سبز، بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان هزینه در بر دارد.
صادق با معرفی الگوی «توسعه متوازن»، افزود که بهرهگیری از زیرساختهای موجود در بافتهای قدیمی، هزینههای دولت و مردم را بهشدت کاهش میدهد.
وی همچنین از موفقیت پروژههایی که با رعایت دقیق ضوابط میراث فرهنگی و شورای عالی شهرسازی اجرا شدهاند، بهعنوان الگوی ملی برای سایر شهرهای تاریخی کشور یاد کرد.
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