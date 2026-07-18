به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب صبح شنبه در ویژه‌برنامه بزرگداشت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان و پاسداشت یاد و خاطره کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: کودکان و نوجوانان بیش از ۶۵ درصد اعضای کتابخانه‌های عمومی استان را تشکیل می‌دهند و این نشان‌دهنده جایگاه ویژه این قشر در برنامه‌های فرهنگی کتابخانه‌ها است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با تأکید بر نقش کتابخانه‌های عمومی در پرورش نسل آینده، افزود: توسعه فرهنگ مطالعه باید با مهارت‌آموزی، قصه‌گویی، نویسندگی و تربیت فکری کودکان و نوجوانان همراه باشد.

وی ادامه داد: کتابخانه‌های عمومی استان آمادگی دارند با همکاری انجمن‌های ادبی و فعالان این حوزه، زمینه شناسایی، حمایت و توانمندسازی نویسندگان، شاعران و قصه‌گویان کودک و نوجوان را در سراسر استان فراهم کنند تا این ظرفیت ارزشمند به یک جریان فرهنگی پایدار تبدیل شود.

وی با اشاره به فعالیت انجمن نویسندگان و فعالان حوزه کودک و نوجوان، بر حمایت از استعدادهای ادبی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و شناسایی فعالان این حوزه در سراسر استان تأکید کرد.

ویژه‌برنامه بزرگداشت روز ملی ادبیات کودک و نوجوان و پاسداشت یاد و خاطره کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب با حضور جمعی از مسئولان، شاعران، نویسندگان، استادان دانشگاه، فعالان حوزه کودک و نوجوان و علاقه‌مندان به کتاب و ادبیات، در کتابخانه عمومی خلیج فارس بوشهر برگزار شد.

این ویژه‌برنامه با اجرای بخش‌های متنوع فرهنگی و ادبی همراه بود که از جمله آن‌ها می‌توان به شعرخوانی مریم شیخیونی در رثای کودکان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، روایت‌خوانی کتاب «آقای شهید» توسط زینب عمرانی، معرفی و بررسی کتاب‌های «مشق آخر» اثر فاطمه زیباصفت و «ماهی قرمز حوض» اثر فاطمه محیا یحیایی توسط مصعب یحیایی، ارائه گزارش عملکرد یک‌ساله انجمن نویسندگان و فعالان حوزه کودک و نوجوان استان بوشهر توسط سعیده سلیمی، حافظ‌خوانی نوجوانان و اجرای برنامه‌های ادبی با محوریت ترویج فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی اشاره کرد.

در پایان این آیین نیز با اهدای لوح سپاس از نویسندگان کتاب‌های «مشق آخر» و «ماهی قرمز حوض» و همچنین نوجوانان شرکت‌کننده در بخش حافظ‌خوانی، از تلاش‌های آنان در عرصه ادبیات کودک و نوجوان و ترویج فرهنگ مطالعه تجلیل به عمل آمد.