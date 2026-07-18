کمبود فضای آموزشی مشکل اصلی استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، هم‌افزایی این دو نهاد را برای ساماندهی اسناد مالکیت مدارس روستایی ضروری دانست.

وی با اشاره به اهمیت تثبیت وضعیت حقوقی فضاهای آموزشی روستایی، گسترش همکاری‌های بین‌بخشی را برای رفع موانع و تسریع در صدور اسناد، امری مهم و نیازمند توجه ویژه عنوان کرد.

کمبود فضای آموزشی، مشکل اصلی البرز

شعبانی با بیان اینکه کمبود فضای آموزشی مهم‌ترین مشکل استان است، تصریح کرد: اخذ اسناد املاک مدارس، ضمن مستندسازی اموال دولت، شرایط مطلوبی را برای تحصیل آیندگان فراهم می‌کند و گامی در جهت تحقق عدالت آموزشی است.