به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی عصر شنبه در حاشیه اجرای طرح «محله‌مجی» (محله‌گردی) با تأکید بر ضرورت حضور مسئولان در میان مردم، اظهار کرد: طرح محله‌گردی با هدف بررسی وضعیت ۱۶ محله شهری تنکابن برنامه‌ریزی شده و در قالب آن، مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان با استقرار در محلات، ضمن گفت‌وگوی مستقیم با شهروندان، خدمات مورد نیاز را ارائه خواهند کرد.

وی افزود: در این طرح، خدماتی در حوزه‌های سلامت، روانشناسی، مشاوره کسب‌وکار، کاهش آسیب‌های اجتماعی و همچنین خدمات شهری از جمله ساماندهی فضای سبز، زیباسازی محیط شهری و مدیریت پسماند به شهروندان ارائه می‌شود.

یونسی رستمی با بیان اینکه حل مشکلات مردم نباید به آینده موکول شود، تصریح کرد: تمامی تجهیزات، ماشین‌آلات و تیم‌های تخصصی شهرداری و دستگاه‌های مرتبط در محلات مستقر می‌شوند تا پس از شناسایی مشکلات، روند رسیدگی و رفع آن‌ها بدون وقفه آغاز شود.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در ۱۶ محله هدف، طی یک دوره ۴۸ روزه انجام خواهد شد و بر اساس نیاز هر محله، تیم‌های اجرایی بین سه تا چهار روز در منطقه حضور خواهند داشت تا مشکلات به صورت میدانی بررسی و خدمات مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ارائه شود.

به گزارش مهر، در نخستین مرحله اجرای طرح محله‌گردی، علاوه بر انجام خدمات عمرانی و شهری، خدمات رایگان پزشکی و مشاوره‌ای نیز به ساکنان ارائه شد که با استقبال شهروندان تنکابنی همراه بود.