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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

اجرای طرح محله‌گردی برای رسیدگی میدانی به مشکلات شهروندان در تنکابن

اجرای طرح محله‌گردی برای رسیدگی میدانی به مشکلات شهروندان در تنکابن

تنکابن- استاندار مازندران با آغاز اجرای طرح «محله‌مجی» (محله‌گردی) در تنکابن، از استقرار مدیران دستگاه‌های اجرایی در محلات برای بررسی بی‌واسطه مطالبات مردم و تسریع در رفع مشکلات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی عصر شنبه در حاشیه اجرای طرح «محله‌مجی» (محله‌گردی) با تأکید بر ضرورت حضور مسئولان در میان مردم، اظهار کرد: طرح محله‌گردی با هدف بررسی وضعیت ۱۶ محله شهری تنکابن برنامه‌ریزی شده و در قالب آن، مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان با استقرار در محلات، ضمن گفت‌وگوی مستقیم با شهروندان، خدمات مورد نیاز را ارائه خواهند کرد.

وی افزود: در این طرح، خدماتی در حوزه‌های سلامت، روانشناسی، مشاوره کسب‌وکار، کاهش آسیب‌های اجتماعی و همچنین خدمات شهری از جمله ساماندهی فضای سبز، زیباسازی محیط شهری و مدیریت پسماند به شهروندان ارائه می‌شود.

یونسی رستمی با بیان اینکه حل مشکلات مردم نباید به آینده موکول شود، تصریح کرد: تمامی تجهیزات، ماشین‌آلات و تیم‌های تخصصی شهرداری و دستگاه‌های مرتبط در محلات مستقر می‌شوند تا پس از شناسایی مشکلات، روند رسیدگی و رفع آن‌ها بدون وقفه آغاز شود.

استاندار مازندران خاطرنشان کرد: اجرای این طرح در ۱۶ محله هدف، طی یک دوره ۴۸ روزه انجام خواهد شد و بر اساس نیاز هر محله، تیم‌های اجرایی بین سه تا چهار روز در منطقه حضور خواهند داشت تا مشکلات به صورت میدانی بررسی و خدمات مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ارائه شود.

به گزارش مهر، در نخستین مرحله اجرای طرح محله‌گردی، علاوه بر انجام خدمات عمرانی و شهری، خدمات رایگان پزشکی و مشاوره‌ای نیز به ساکنان ارائه شد که با استقبال شهروندان تنکابنی همراه بود.

کد مطلب 6891704

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