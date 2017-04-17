به گزارش خبرنگار مهر، احمد بارگاهی صبح دوشنبه در نشست با مسئولان شهری جزیره خارگ اظهار داشت: طرح شهردار محله برای نخستین‌بار در سال گذشته ارزیابی و تدوین شد و ما را بر آن داشت تا این طرح مفید را که می‌تواند در بالابردن حس رضایت‌مندی مردم نقش بسزایی ایفا کند را امسال اجرایی کنیم.

شهردار خارگ با اشاره به ضرورت مشارکت شهروندان در امور شهری افزود: مشارکت شهروندان در ارائه خدمات شهری سبب ایجاد حس تعاون و همکاری درمیان ساکنان محلات شده و نمونه بارز مردم سالاری دینی و جلب مشارکت عمومی در حوزه مدیریت شهری است.

بارگاهی با اعلام اینکه طی هفته آینده احکام شهردارن محلات خارگ صادر و به ایشان ابلاغ خواهد شد اضافه کرد: در قالب طرح انتحاب شهردارن محلات خارگ حوزه شهری را به هفت منطقه تقسیم بندی کرده‌ایم.

وی بیان کرد: بنا به موقعیت مناطق و با در نظر گرفتن جمعیت و وسعت مناطق و پس از بررسی های لازم شهرداران مناطق انتخاب و احکام آنها صادر خواد شد.

شهردار خارگ ادامه داد: سال جاری با شعار محله محوری و حرکت به سمت افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و همچنین توسعه محله‌ای و با تاکید بر تقویت مدیریت محله‌ای با شاخص‌ترین اهداف مدیریت محله در جزیره خارگ حرکت می‌کنیم.

وی افزود: افزایش مشارکت مردمی در اداره امور شهر از طریق به کارگیری توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مادی و معنوی آنان و استفاده مثبت از امکانات محلات و همچنین ایجاد یک رکن اجرایی در سطح محله متناسب با رکن مشورتی و نظارتی شهرداران محلات در دستور کار است.

وی از افزایش ارتباط متقابل بین شهرداری و ساکنین محلات خبر داد و افزود: تطابق هر چه بیشتر تصمیمات، برنامه‌ها و فعالیت‌های شهرداری با خواسته‌ها و مطالبات اصلی و مهم مردم و افزایش همکاری مشترک شهروندان و شهرداری در انجام فعالیت های مختلف فرهنگی ، اجتماعی و رفاهی و ... از دیگر دستاوردهای اجرای طرح شهردار محله است.

نشست انتخاب شهرداران محلات خارگ به منظور مشارکت هر چه بیشتر شهروندان در بهبود خدمات شهری و نظارت بیشتر بر عملکرد واحدهای خدماتی و عمرانی شهرداری با حضور شهردار، مدیران واحد عمران، شهرسازی، زیباسازی، اصناف و خدمات شهری برگزار شد.