  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۳

تاس: پزشکیان در اجلاس بریکس شرکت خواهد کرد

تاس: پزشکیان در اجلاس بریکس شرکت خواهد کرد

یک رسانه روس اعلام کرد که رئیس‌جمهور ایران، شهریور سال جاری در اجلاس بریکس در هند شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع ایرانی به خبرگزاری تاس اعلام کرد که مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، در اجلاس بریکس که قرار است در ماه سپتامبر در پایتخت هند برگزار شود، شرکت خواهد کرد.

این منبع آگاه در این خصوص گفت: رئیس‌ جمهور پزشکیان در [اجلاس بریکس] شرکت خواهند کرد. این موضوع قطعی شده است و رئیس‌جمهور [ایران] به [اجلاس دهلی نو] خواهد آمد.

هجدهمین اجلاس بریکس در روزهای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۱ و ۲۲ شهریور) در دهلی نو برگزار خواهد شد.

محور اصلی دوره ریاست هند بر این اجلاس، «تقویت تاب‌ آوری، نوآوری، همکاری و توسعه پایدار» خواهد بود.

کد مطلب 6891741

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها