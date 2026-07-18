تاس: پزشکیان در اجلاس بریکس شرکت خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع ایرانی به خبرگزاری تاس اعلام کرد که مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، در اجلاس بریکس که قرار است در ماه سپتامبر در پایتخت هند برگزار شود، شرکت خواهد کرد.

این منبع آگاه در این خصوص گفت: رئیس‌ جمهور پزشکیان در [اجلاس بریکس] شرکت خواهند کرد. این موضوع قطعی شده است و رئیس‌جمهور [ایران] به [اجلاس دهلی نو] خواهد آمد.

هجدهمین اجلاس بریکس در روزهای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۱ و ۲۲ شهریور) در دهلی نو برگزار خواهد شد.

محور اصلی دوره ریاست هند بر این اجلاس، «تقویت تاب‌ آوری، نوآوری، همکاری و توسعه پایدار» خواهد بود.