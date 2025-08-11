اخبار بریکس؛ پیشرفت ایران در درمان نوین ۳ نوع سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، ششم آگوست در مسکو با سلطان ابراهیم، پادشاه مالزی، که برای یک سفر رسمی وارد این کشور شده بود، دیدار و درباره مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای گفت‌وگو کرد.

سفیر روسیه در آفریقای جنوبی، درباره رشته‌ها و مشاغل پرطرفدار میان متقاضیان آفریقای جنوبی در روسیه توضیح داد و اعلام کرد دانشجویان این کشور دانشگاه‌های مختلف روسیه را برای ادامه تحصیل انتخاب می‌کنند.

دولت برزیل از سرمایه‌گذاری حدود ۴۸۰ میلیون دلار برای خرید بیش از ۱۰ هزار دستگاه تجهیزات پزشکی خبر داد. این تجهیزات در خدمات درمانی اولیه و جراحی مورد استفاده قرار می‌گیرد و اولویت با فناوری‌های تولید داخل خواهد بود.

دانشمندان چینی موفق به ساخت پیشرفته‌ترین رایانه جهان با الهام از مغز موجودات زنده شدند. این سامانه با بیش از دو میلیارد نورون مصنوعی، توانایی شبیه‌سازی پیچیدگی عصبی مغز یک میمون ماکاک را دارد.

بارش شدید باران در ایالت اوتار پرادش هند موجب سیل و آسیب به بیش از ۸۴ هزار نفر شد. بر اثر این حادثه طبیعی، بیش از چهار هزار هکتار زمین کشاورزی نیز خسارت دید.

ایران در حوزه پزشکی بازساختی به پیشرفت‌های مهمی در درمان نوین سه نوع سرطان «تخمدان، پروستات و مثانه» دست یافته است. این روش‌ها بر پایه استفاده از ویروس‌های اصلاح‌شده ژنتیکی یا تضعیف‌شده توسعه یافته‌اند.

اقتصاد اندونزی در نیمه نخست سال جاری میلادی با رشد ۵.۱۲ درصدی، یکی از بالاترین نرخ‌های رشد را در میان کشورهای عضو گروه ۲۰ و آسه‌آن ثبت کرد. دولت این کشور برنامه‌هایی برای افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری در نیمه دوم سال دارد.

محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، در جریان سفر خود به روسیه تأکید کرد که همواره در پی تقویت روابط دو کشور هستند. او همچنین از رسیدن حجم مبادلات تجاری امارات و روسیه به ۱۱.۵ میلیارد دلار خبر داد.

وزارت حمل‌ونقل اتیوپی از توسعه حمل‌ونقل برقی شامل خودروها و سامانه‌های ریلی به‌عنوان بخشی از برنامه گذار این کشور به اقتصاد سبز و مقاوم در برابر تغییرات اقلیمی خبر داد.

بانک توسعه جدید در تازه‌ترین گزارش خود، قوانین مربوط به تدارکات عمومی در مصر را بسیار مثبت ارزیابی کرد. دولت مصر قصد دارد با اصلاحات قانونی، سرمایه‌گذاری بیشتری جذب کند.