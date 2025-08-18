به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، مهم‌ترین اخبار کشورهای عضو و مرتبط با این گروه در هفته گذشته منتشر شد.

لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، در تماس تلفنی با شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، درباره آمادگی‌ها برای کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل گفتگو کرد. دو طرف بر نقش مهم گروه بیست و بریکس در حفظ همکاری‌های چندجانبه تأکید کردند.

وزارت کشاورزی اندونزی اعلام کرد که استفاده از فناوری‌های نوین کشاورزی و ابزارهای دیجیتال موجب افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی بهره‌وری شده است. دولت اندونزی خواستار تقویت همکاری و نوآوری داخلی برای تضمین امنیت غذایی شد.

چین قصد دارد نوع جدیدی از روادید را برای جذب استعدادهای جوان در حوزه‌های علم و فناوری معرفی کند. هدف این طرح تقویت نوآوری و رشد اقتصادی از طریق تسهیل ورود متخصصان جوان از سراسر جهان است.

ایران از تولید داخلی سه داروی پیشرفته مبتنی بر فناوری نانو برای درمان سرطان و عفونت‌های قارچی خبر داد. این داروها با کاهش هزینه‌ها تحت پوشش کامل بیمه ملی سلامت قرار گرفته‌اند.

سفیر امارات متحده عربی در روسیه با اشاره به سفر محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات، به مسکو تأکید کرد که این دیدار مرحله‌ای مهم در تقویت شراکت راهبردی دو کشور به شمار می‌رود.

اتحادیه آفریقا ابتکار «میراث سبز» اتیوپی را الگوی قاره‌ای در حوزه محیط‌زیست توصیف کرد. اتیوپی در قالب این برنامه توانست رکورد ملی کاشت بیش از ۷۱۴ میلیون نهال در یک روز را به ثبت برساند.

تیم فوتبال زنان زیر ۲۰ سال هند پس از ۲۰ سال موفق شد برای نخستین بار به مسابقات جام ملت‌های آسیا راه یابد. کارشناسان این موفقیت را نقطه عطفی در حضور هند در رقابت‌های قاره‌ای ارزیابی کردند.

همچنین اجلاس سرمایه‌گذاری در بخش آب آفریقا در شهر کیپ‌تاون آفریقای جنوبی برگزار شد. این نشست که با میزبانی مشترک اتحادیه آفریقا و آفریقای جنوبی برگزار شد، با حضور نمایندگان گروه بیست، سرمایه‌گذاران بین‌المللی و مقامات دولتی به بررسی راهکارهای جبران شکاف مالی ۳۰ میلیارد دلاری سالانه در حوزه آب و بهداشت پرداخت.