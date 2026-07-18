سعید رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آتشسوزی در سایت دفن زباله گندک دماوند، اظهار کرد: ظهر امروز در این سایت آتشسوزی گستردهای رخ داد که با حضور بهموقع نیروهای مدیریت پسماند و آتشنشانی تحت کنترل قرار گرفت.
وی که مدیرعامل شرکت مدیریت پسماند شهرستانهای دماوند و پردیس است، افزود: افزایش دمای هوا، تابش مستقیم نور خورشید و وجود گاز متان ناشی از پسماندها در لایههای زیرین محل دفن زباله، موجب شعلهور شدن و گسترش آتش در بخشهایی از سایت شد.
رحمتی با اشاره به هماهنگی انجامشده برای مهار حریق، تصریح کرد: نیروهای آتشنشانی شهرهای دماوند، رودهن، بومهن، پردیس و آبسرد با محوریت آتشنشانی دماوند در محل حادثه حضور یافتند و با همکاری عوامل مدیریت پسماند از گسترش آتش به سایر بخشهای سایت جلوگیری کردند.
مدیرعامل شرکت مدیریت پسماند شهرستانهای دماوند و پردیس خاطرنشان کرد: آتش مهار شده و در حال حاضر عملیات لکهگیری، خنکسازی و اطفای کامل برای جلوگیری از شعلهور شدن مجدد ادامه دارد.
وی در پایان با اشاره به شرایط جوی و تولید گاز متان در محل دفن پسماند، بر تداوم اقدامات پیشگیرانه و پایش مستمر سایت برای کاهش احتمال وقوع حوادث مشابه تأکید کرد.
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