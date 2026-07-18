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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۲

گاز متان و گرمای هوا عامل آتش‌سوزی سایت گندک دماوند

گاز متان و گرمای هوا عامل آتش‌سوزی سایت گندک دماوند

دماوند- مدیرعامل شرکت مدیریت پسماند شهرستان‌های دماوند و پردیس، گاز متان ناشی از پسماندها و افزایش دمای هوا را از عوامل وقوع آتش‌سوزی در سایت دفن زباله گندک دماوند عنوان کرد.

سعید رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آتش‌سوزی در سایت دفن زباله گندک دماوند، اظهار کرد: ظهر امروز در این سایت آتش‌سوزی گسترده‌ای رخ داد که با حضور به‌موقع نیروهای مدیریت پسماند و آتش‌نشانی تحت کنترل قرار گرفت.

وی که مدیرعامل شرکت مدیریت پسماند شهرستان‌های دماوند و پردیس است، افزود: افزایش دمای هوا، تابش مستقیم نور خورشید و وجود گاز متان ناشی از پسماندها در لایه‌های زیرین محل دفن زباله، موجب شعله‌ور شدن و گسترش آتش در بخش‌هایی از سایت شد.

رحمتی با اشاره به هماهنگی انجام‌شده برای مهار حریق، تصریح کرد: نیروهای آتش‌نشانی شهرهای دماوند، رودهن، بومهن، پردیس و آبسرد با محوریت آتش‌نشانی دماوند در محل حادثه حضور یافتند و با همکاری عوامل مدیریت پسماند از گسترش آتش به سایر بخش‌های سایت جلوگیری کردند.

گاز متان و گرمای هوا عامل آتش‌سوزی سایت گندک دماوند

مدیرعامل شرکت مدیریت پسماند شهرستان‌های دماوند و پردیس خاطرنشان کرد: آتش مهار شده و در حال حاضر عملیات لکه‌گیری، خنک‌سازی و اطفای کامل برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد ادامه دارد.

وی در پایان با اشاره به شرایط جوی و تولید گاز متان در محل دفن پسماند، بر تداوم اقدامات پیشگیرانه و پایش مستمر سایت برای کاهش احتمال وقوع حوادث مشابه تأکید کرد.

کد مطلب 6891753

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