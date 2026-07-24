به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه پنجشنبه با حضور در صحن شورای اسلامی شهر سمنان، در نشستی مشترک با اعضای شورا، مهمترین مسائل، ظرفیتها و برنامههای توسعهای مرکز استان را بررسی و بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی، جذب سرمایهگذار و پیگیری اعتبارات ملی برای شتاببخشی به توسعه سمنان تأکید کرد.
وی در این نشست با بیان اینکه توسعه زیرساختهای مرکز استان در حوزههای عمرانی، گردشگری، حملونقل و خدمات شهری نیازمند همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی است، اظهار کرد: تحقق برنامههای توسعهای سمنان بدون وفاق، تعامل و استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی امکانپذیر نخواهد بود.
وی تعامل و همافزایی میان فرمانداری، شورای اسلامی شهر و شهرداری را لازمه رفع موانع، تسریع در اجرای طرحهای عمرانی و پاسخگویی به مطالبات شهروندان دانست و از اقدامات شورای اسلامی شهر و شهرداری سمنان در برگزاری مناسبتهای اخیر قدردانی کرد.
فرماندار سمنان با اشاره به محدودیت منابع و اعتبارات دولتی، جذب سرمایهگذار را یکی از مهمترین راهکارهای اجرای پروژههای توسعهای عنوان کرد و افزود: فراهم کردن بستر مشارکت بخش خصوصی، بهویژه در پروژه احیای کاروانسرای تاریخی شاهعباسی، باید با جدیت دنبال شود.
صمیمیان توسعه حملونقل هوایی را از مطالبات مهم مردم مرکز استان برشمرد و با اشاره به برقراری پرواز مسیر سمنان–نجف و بالعکس در ایام اربعین امسال، این اقدام را گامی مؤثر در تسهیل اعزام زائران به عتبات عالیات دانست.
وی همچنین بر ضرورت همافزایی شورای اسلامی شهر، شهرداری و نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی برای توسعه زیرساختهای فرودگاه، تداوم برقراری پروازها و جذب اعتبارات ملی تأکید کرد.
فرماندار سمنان نهایی شدن «روز سمنان» در شورای فرهنگ عمومی کشور را اتفاقی مهم در راستای تقویت هویت تاریخی و فرهنگی مرکز استان دانست و خواستار پیگیری این موضوع از سوی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی شد.
وی همچنین از پیگیری روند ثبت جهانی مسجد جامع سمنان خبر داد و بر لزوم حمایت از ثبت جهانی مسجد سلطانی بهعنوان یکی از آثار شاخص تاریخی و فرهنگی این شهر تأکید کرد.
رئیس ستاد اربعین شهرستان سمنان در پایان با اشاره به تعیین سمنان بهعنوان استان معین کرمانشاه و ایلام در اربعین حسینی، از پیگیری ساماندهی مواکب در کشور عراق و تأمین زیرساختهای خدماترسانی مورد نیاز در استان ایلام خبر داد.
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