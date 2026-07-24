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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۶:۵۰

یک کارشناس نظامی: تحقق عملیات زمینی آمریکا علیه جزایر ایران بعید است

یک کارشناس نظامی: تحقق عملیات زمینی آمریکا علیه جزایر ایران بعید است

همزمان با تشدید تنش‌ها، برخی رسانه‌ها از احتمال اقدام زمینی آمریکا علیه چند جزیره ایرانی در تنگه هرمز خبر داده‌اند؛ ادعایی که یک کارشناس نظامی آن را بعید ارزیابی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا، برخی تحلیلگران از احتمال اقدام زمینی آمریکا علیه جزایر ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و خارک خبر داده‌اند.

در همین راستا، خبرنگار الجزیره در تهران مدعی شد برآوردهای نظامی از احتمال تلاش آمریکا برای اجرای عملیات زمینی در این مناطق حکایت دارد و ایران نیز در واکنش به این موضوع، آرایش و استقرار نیروهای خود را در این جزایر تقویت کرده است.

با این حال، نضال ابوزید، کارشناس نظامی، این سناریو را بعید دانست و تأکید کرد شرایط جغرافیایی و کوهستانی ایران و گستردگی مرزهای آن، هرگونه عملیات زمینی را برای نیروهای مهاجم با دشواری‌های جدی مواجه می‌کند.

کد مطلب 6897257

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