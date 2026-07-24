یک کارشناس نظامی: تحقق عملیات زمینی آمریکا علیه جزایر ایران بعید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، همزمان با افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا، برخی تحلیلگران از احتمال اقدام زمینی آمریکا علیه جزایر ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک و خارک خبر داده‌اند.

در همین راستا، خبرنگار الجزیره در تهران مدعی شد برآوردهای نظامی از احتمال تلاش آمریکا برای اجرای عملیات زمینی در این مناطق حکایت دارد و ایران نیز در واکنش به این موضوع، آرایش و استقرار نیروهای خود را در این جزایر تقویت کرده است.

با این حال، نضال ابوزید، کارشناس نظامی، این سناریو را بعید دانست و تأکید کرد شرایط جغرافیایی و کوهستانی ایران و گستردگی مرزهای آن، هرگونه عملیات زمینی را برای نیروهای مهاجم با دشواری‌های جدی مواجه می‌کند.