به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جلیلوند اظهار کرد: در سال زراعی جاری حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین به کشت پیاز اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۱ هزار تن محصول از این سطح برداشت شود.

وی افزود: بهره‌گیری از شرایط اقلیمی مناسب، مدیریت صحیح مزارع و استفاده از شیوه‌های نوین تولید، موجب شده عملکرد مزارع پیاز استان در وضعیت مطلوبی قرار گیرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با بیان اینکه شهرستان‌های قزوین، بویین‌زهرا و تاکستان بیشترین سطح زیر کشت این محصول را دارند، تصریح کرد: وجود اراضی مستعد، منابع آبی مناسب و تجربه کشاورزان، این شهرستان‌ها را به قطب‌های اصلی تولید پیاز در استان تبدیل کرده و نقش مهمی در تأمین نیاز بازار استان و سایر مناطق کشور دارند.

جلیلوند ادامه داد: برداشت پیاز متناسب با زمان کاشت و شرایط اقلیمی مناطق مختلف استان در حال انجام است و کارشناسان جهاد کشاورزی با ارائه خدمات فنی و آموزشی، ارتقای کیفیت محصول و افزایش عملکرد در واحد سطح را دنبال می‌کنند.

وی توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، استفاده از ارقام پرمحصول و سازگار، رعایت توصیه‌های فنی و حمایت از تولیدکنندگان را از مهم‌ترین برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی برای افزایش بهره‌وری و پایداری تولید محصولات زراعی عنوان کرد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ابراز امیدواری کرد با برداشت مناسب این محصول، علاوه بر تأمین نیاز بازار، زمینه افزایش درآمد بهره‌برداران و رونق هرچه بیشتر بخش کشاورزی استان فراهم شود.