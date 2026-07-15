به گزارش خبرنگار مهر، فرود سالاری، صبح چهارشنبه در نشست الگوی کشت محصولات کشاورزی جنوب کرمان که در شهرستان جیرفت برگزار شد با اشاره به وجود ۲۵۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت باغی و زراعی در منطقه گفت: جیرفت در گذشته به‌طور مستمر بخش قابل توجهی از نیاز کشور به سیب‌زمینی و پیاز را تأمین می‌کرد، اما بیش از یک دهه است که تولیدکنندگان این محصولات با چالش عرضه بیش از تقاضا مواجه هستند.

سالاری، افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده، امسال مشکل خرید تضمینی محصولات سیب‌زمینی و پیاز برطرف شد و کشاورزان از این بابت با مشکل مواجه نشدند.

وی افزایش تولید بدون توسعه متناسب زیرساخت‌های بازار و صنایع تبدیلی را از عوامل اصلی بروز مشکلات در بخش کشاورزی جنوب کرمان دانست و اظهار کرد: برای جلوگیری از تکرار خسارت‌ها، باید زیرساخت‌های خرید، نگهداری و فرآوری محصولات راهبردی کشاورزی تقویت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان ادامه داد: در سال‌های گذشته بخشی از محصولاتی مانند پیاز و سیب‌زمینی به دلیل نبود واحدهای صنعتی و فرآوری، امکان استفاده و عرضه مناسب را نداشته و در نهایت امحا شده‌اند.

وی با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد جمعیت جنوب استان کرمان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در بخش کشاورزی فعالیت دارند، بر لزوم حمایت از این بخش و توسعه زیرساخت‌های لازم برای حفظ تولید و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی تأکید کرد.