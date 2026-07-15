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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰

کندی در مرز سرو؛خودداری انجمن حمل و نقل بین المللی از ارسال پیاز و سیر

کندی در مرز سرو؛خودداری انجمن حمل و نقل بین المللی از ارسال پیاز و سیر

انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران اعلام کرد که پذیرش کامیون‌های حامل پیاز و سیر در مرز سرو با تأخیر جدی مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، پیرو نامه ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی و مدیرکل گمرک ارومیه، فرآیند صادرات و ترانزیت پیاز و سیر از مرز سرو با اختلال روبه‌رو شده است.

بر اساس این اطلاعیه، گمرک «اسن دره» ترکیه، محموله‌های پیاز و سیر خروجی از ایران را برای انجام آزمایشهای قرنطینه‌ای به آزمایشگاه‌های داخلی این کشور ارسال می‌کند.

از آنجا که اعلام نتایج این آزمایش‌ها بیش از ۶ روز به طول می انجامد، توقف طولانی‌مدت کامیون‌ها در مرز اجتناب‌ناپذیر شده است.

انجمن صنفی با اشاره به این مشکل، از تمام شرکت‌های حمل‌ونقل عضو و غیرعضو خواسته است تا جهت جلوگیری از معطلی و هزینه‌های اضافی، از ارسال این کالاها به مقصد گمرک سرو خودداری کنند.

کد مطلب 6888675
طیبه بیات

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