کندی در مرز سرو؛خودداری انجمن حمل و نقل بین المللی از ارسال پیاز و سیر

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران، پیرو نامه ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی و مدیرکل گمرک ارومیه، فرآیند صادرات و ترانزیت پیاز و سیر از مرز سرو با اختلال روبهرو شده است.
بر اساس این اطلاعیه، گمرک «اسن دره» ترکیه، محمولههای پیاز و سیر خروجی از ایران را برای انجام آزمایشهای قرنطینهای به آزمایشگاههای داخلی این کشور ارسال میکند.
از آنجا که اعلام نتایج این آزمایشها بیش از ۶ روز به طول می انجامد، توقف طولانیمدت کامیونها در مرز اجتنابناپذیر شده است.
انجمن صنفی با اشاره به این مشکل، از تمام شرکتهای حملونقل عضو و غیرعضو خواسته است تا جهت جلوگیری از معطلی و هزینههای اضافی، از ارسال این کالاها به مقصد گمرک سرو خودداری کنند.
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