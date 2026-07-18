به گزارش خبرنگار مهر، اسداله تیموری‌یانسری شامگاه شنبه در نشست با مسئولان کشاورزی عباس آباد با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی این شهرستان اظهار کرد: عباس‌آباد با برخورداری از باغات گسترده مرکبات و کیوی، واحدهای دامداری و گلخانه‌ها، از مناطق مهم کشاورزی مازندران به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه سالانه بیش از ۲۱ هزار تن کیوی از این شهرستان به بازارهای صادراتی ارسال می‌شود، افزود: این ظرفیت نشان‌دهنده جایگاه عباس‌آباد در توسعه صادرات محصولات باغی است و با رفع موانع تولید، ارتقای بهره‌وری و حمایت از تولیدکنندگان، می‌توان سهم بیشتری از بازارهای خارجی را به دست آورد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به وجود دو هزار و ۵۰۰ هکتار باغ مرکبات، هزار و ۵۰۰ هکتار باغ کیوی، ۲۳ هزار واحد دام سبک و سنگین و ۱۷۰ هکتار گلخانه در این شهرستان، بر استفاده از روش‌های نوین آبیاری، تغذیه اصولی و مدیریت علمی تولید برای افزایش عملکرد در واحد سطح تأکید کرد.

تیموری‌یانسری حضور میدانی مدیران در کنار بهره‌برداران را از مهم‌ترین راهکارهای شناسایی و رفع مشکلات بخش کشاورزی دانست و گفت: تصمیم‌گیری‌های مؤثر زمانی محقق می‌شود که مسائل تولیدکنندگان از نزدیک بررسی و برای رفع موانع آن‌ها اقدام شود.

وی همچنین توسعه کشت قراردادی، تقویت تشکل‌های کشاورزی و اجرای برنامه‌های حمایتی را از الزامات پایداری تولید، رونق اقتصاد روستاها و ایجاد اشتغال مولد عنوان کرد و خواستار هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این اهداف شد.