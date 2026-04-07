صادرات ۶۲۰۰ محموله کیوی و مرکبات از مازندران به بازارهای اوراسیا

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله تیموری‌یانسری عصر سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به روند صادرات محصولات باغی استان اظهار کرد: در بازه زمانی اخیر، دو هزار و ۳۲۲ محموله کیوی به وزن ۵۱ هزار و ۹۷۸ تن از مازندران به بازارهای هدف صادر شده است.

وی افزود: در همین مدت، سه هزار و ۹۲۶ محموله مرکبات نیز به وزن ۸۴ هزار و ۸۲۸ تن از این استان به کشورهای مختلف ارسال شده است.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تأکید بر کیفیت مطلوب محصولات باغی استان تصریح کرد: بخش عمده این صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و همچنین ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: توسعه صادرات محصولات کشاورزی به‌ویژه کیوی و مرکبات، نقش مهمی در افزایش ارزآوری، حمایت از باغداران و تقویت اقتصاد بخش کشاورزی استان ایفا می‌کند.

تیموری‌یانسری خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای گسترش بازارهای هدف و ارتقای کیفیت محصولات همچنان در دستور کار این سازمان قرار دارد.