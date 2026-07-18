به گزارش خبرنگار مهر، جواد حق‌لطفی بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی روند تکمیل درمانگاه تخصصی آبگرم اظهار کرد: درمانگاه تخصصی آبگرم با صرف ۸۵ میلیارد تومان اعتبار در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد و با افتتاح آن، ساکنان حدود ۱۰۰ روستای منطقه از خدمات تخصصی درمانی بهره‌مند خواهند شد.

این مسئول تاکید کرد: تاکنون ۸۵ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده و این مرکز درمانی در هفته دولت افتتاح خواهد شد.

وی افزود: با بهره‌برداری از این درمانگاه، ساکنان حدود ۱۰۰ روستای منطقه به خدمات تخصصی درمانی دسترسی پیدا می‌کنند و بخش مهمی از نیازهای درمانی آنان در منطقه تأمین خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین با تأکید بر لزوم تکمیل زیرساخت‌های این مرکز درمانی تصریح کرد: برای بهره‌برداری کامل از درمانگاه باید نیروی انسانی مورد نیاز تأمین و بخش‌هایی مانند دیالیز، ارتوپدی و رادیولوژی نیز راه‌اندازی شود.

حق‌لطفی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محوطه و معابر اطراف درمانگاه گفت: بخشی از عملیات بهسازی خیابان مجاور توسط شهرداری انجام شده و لازم است ادامه این عملیات هرچه سریع‌تر تکمیل شود.

وی همچنین بر لزوم همکاری شرکت مخابرات برای اتصال زیرساخت‌های ارتباطی و انجام حفاری‌های مورد نیاز تأکید کرد.

معاون استاندار با اشاره به جمعیت ۴۴ هزار نفری بخش آبگرم بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از این درمانگاه نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های سلامت منطقه و کاهش مراجعات بیماران به شهرهای دیگر خواهد داشت.