آزادسازی ۱۷ قطعه زمین برای ساخت بیمارستان شهید رئیسی

به گزارش خبرنگار مهر از قزوین، جواد حقلطفی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته مولدسازی اموال مازاد دولتی اظهار کرد: در سفر رئیسجمهوری فقید به استان قزوین، اعتبار مصوب برای بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی، ۳.۲ همت بود که با توجه به افزایش هزینهها، این رقم اکنون به ۶ همت رسیده است. از این رو در سال جاری باید هرچه سریعتر روند ساخت و تکمیل این پروژه مهم درمانی استان تسریع شود.
وی با اشاره به تبعات زمانبر شدن طرحهای عمرانی تصریح کرد: به ازای هر سال تأخیر در تکمیل پروژههای نیمهتمام دولتی، هزینههای بالاتری به اجرای آنها افزوده میشود. بنابراین باید برای سرعتبخشی به تکمیل این پروژهها، دست به روشهای ترکیبی همچون مولدسازی اموال مازاد دولتی زد.
حقلطفی با تشریح جزئیات طرح مولدسازی گفت: در حال حاضر ۱۷ قطعه از اراضی مرکز بهداشت شهید بلندیان جهت فروش آزادسازی شده است تا پس از فروش آن، نسبت به تأمین مالی تکمیل بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی اقدام شود. تزریق اعتبار ملی برای این پروژه نیز منوط به مولدسازی اموال مازاد است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین با اشاره به چالش پیشروی این طرح خاطرنشان کرد: برای مولدسازی مرکز شهید بلندیان، تنها مانع عمده، انتقال فعالیتها و نیروی انسانی این مرکز به مکانی دیگر در شهر است که در این مسیر نیز باید از سناریوهای زمانبر و پرهزینه اجتناب کرد.
وی در پایان خواستار تسریع در بررسیهای کارشناسی و فرایندهای اداری مرتبط با مولدسازی مرکز بهداشت شهید بلندیان شد.
