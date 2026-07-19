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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۴۴

۱۳۹ شب حماسه حضور مردم در خیابان‌های زابل

۱۳۹ شب حماسه حضور مردم در خیابان‌های زابل

زابل- مردم شهر زابل در صد و سی و نهمین شب از شهادت قائد امت، تجمع با شکوهی برگزار کردند.

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کد مطلب 6892098

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