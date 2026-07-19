شروع زندگی جدید؛ زایمان موفق در آمبولانس اورژانس زابل

جعفر بارانیپور در گفتگو با خبرنگار مهر از عملیات امدادرسانی حساس و موفقیتآمیز کارشناسان مرکز اورژانس پیش بیمارستانی زابل در یک زایمان خبر داد
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی زابل در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: یکشنبه ۲۸ تیرماه، در ساعت ۵:۳۰ صبح، گزارش دردهای زایمان یک مادر ۳۰ساله در شهرستان زابل دریافت شد و بلافاصله امبولانس پایگاه دو شهری زابل به محل اعزام شد و مدت زمان کمتر از ۳دقیقه بر بالین بیمار رسید.
وی افزود: با توجه به بررسیهای اولیه و پیشرفت سریع فرآیند زایمان، تکنسینهای ما با درک حساسیت موضوع و اهمیت نجات جان مادر و نوزاد، مادر را فوراً به داخل آمبولانس منتقل کردند تا در سریعترین زمان ممکن به زایشگاه اعزام شوند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی زابل بیان کرد: به دلیل ماهیت این زایمان، با اقدامات به موقع و مداخلات تخصصی کارشناسان اورژانس زابل، نوزاد پسر که اولین فرزند این مادر بود پیش از رسیدن به بیمارستان و در محیط امن آمبولانس چشم به جهان گشود و مادر و نوزاد در کمال صحت و با وضعیت مطلوبی به کادر تخصصی زایشگاه تحویل شدند.
بارانیپور در پایان، ضمن ابراز خرسندی از این اتفاق امید بخش، از تخصص، سرعت عمل و مسئولیتپذیری کارشناسان عملیاتی، روحالله پودینه و رضا رحمتینژاد قدردانی کرد و بر اهمیت آمادگی تکنسینها برای مواجهه با تمامی فوریتهای پزشکی در هر شرایطی تأکید کرد.
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