امام جمعه زابل: ایستادگی تنها راه مقابله با دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجید پوراندخت، در خطبههای نماز جمعه این هفته زابل با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی، بر ضرورت ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از ارزشهای اسلامی تأکید کرد و اظهار داشت: آموزههای قرآن کریم مسلمانان را به «قیام لله» و مقابله با ظلم فرا میخواند و سکوت در برابر ستم، با تعالیم اسلامی سازگار نیست.
امام جمعه زابل، با اشاره به ضرورت مقابله با جنایتها و ناامنیها افزود: برخورد قاطع و بازدارنده با عاملان جنایت، علاوه بر اجرای عدالت، نقش مهمی در تأمین امنیت جامعه و جلوگیری از تکرار اقدامات خصمانه دارد و هرگونه سستی در این زمینه، دشمن را برای ادامه اقدامات خود جسورتر میکند.
وی با اشاره به وقایع عاشورا، تصریح کرد: یکی از مهمترین درسهای نهضت امام حسین (ع)، مسئولیتپذیری در برابر ظلم و پرهیز از بیتفاوتی است؛ چرا که سکوت در برابر ظلم، زمینه تکرار جنایت و گسترش بیعدالتی را فراهم میکند.
تصمیم گیری ها باید با واقع بینی، هوشیاری و تکیه بر اصول و منافع ملی باشد
حجتالاسلام پوراندخت در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مذاکرات پرداخت و با انتقاد از عملکرد آمریکا در توافقهای گذشته، گفت: تجربه نشان داده طرف آمریکایی به تعهدات خود پایبند نبوده و اعتماد به وعدههای این کشور، دستاورد قابل توجهی برای ملت ایران نداشته است. از این رو، در تصمیمگیریهای آینده باید با واقعبینی، هوشیاری و تکیه بر اصول و منافع ملی حرکت کرد.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی باید در برابر هرگونه اقدام خصمانه، با اقتدار، مقاومت و پاسخ بازدارنده از امنیت و منافع کشور دفاع کند و اجازه ندهد دشمن از فشار و تهدید برای تحمیل خواستههای خود استفاده کند.
امام جمعه زابل در پایان با تأکید بر لزوم وحدت، تبعیت از آرمانهای انقلاب اسلامی و حفظ روحیه مقاومت، خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا، ایمان و انسجام ملی، مسیر عزت و استقلال خود را ادامه خواهد داد و در برابر زیادهخواهی دشمنان ایستادگی خواهد کرد.
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