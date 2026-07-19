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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵

معدوم‌سازی بیش از ۳ تن مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی در زابل

معدوم‌سازی بیش از ۳ تن مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی در زابل

زابل- رئیس مرکز بهداشت زابل، از معدوم‌سازی بیش از ۳ تن مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دروهی، شامگاه یکشنبه به خبرنگاران از معدوم‌سازی بیش از ۳ تن مواد غذایی فاسد، تاریخ‌مصرف‌گذشته و غیربهداشتی خبر داد.

رئیس مرکز بهداشت زابل، با بیان اینکه حفظ سلامت شهروندان از اولویت‌های اصلی مرکز بهداشت است، اظهار داشت: این مواد غذایی در جریان بازرسی‌های مستمر کارشناسان بهداشت محیط از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی سطح شهرستان شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، به منظور جلوگیری از تهدید سلامت عمومی معدوم‌سازی شد.

وی افزود: نظارت‌های بهداشتی با هدف ارتقای سلامت جامعه و پیشگیری از عرضه مواد غذایی ناسالم به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و با هرگونه تخلف بهداشتی مطابق ضوابط و مقررات برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

رئیس مرکز بهداشت زابل همچنین از شهروندان خواست هنگام خرید مواد غذایی، به تاریخ تولید و انقضا، شرایط نگهداری و سلامت ظاهری محصولات توجه کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند.

کد مطلب 6892936

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