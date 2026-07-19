به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، میزان تولید برق نیروگاه‌های حرارتی از ابتدای سال تا نیمه تیر ماه از مرز ۱۰۰ تراوات‌ساعت عبور کرده و سهم عمده تولید برق کشور بر عهده نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی راندمان بالا بوده است.

در این بازه زمانی حدود ۵۸ درصد تولید برق نیروگاه‌های حرارتی کشور بر عهده‌ واحدهای سیکل‌ترکیبی بوده که میزان تولید آن‌ها به ۶۰ تراوات ساعت رسیده است.

نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی به عنوان واحدهای تولیدکننده برق دوستدار محیط‌زیست شناخته می‌شوند. در این نیروگاه‌ها تبدیل واحدهای گازی به سیکل‌ترکیبی از کارآمدترین روش‌های بهبود راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور به شمار می‌آید که نه‌ تنها برای صنعت برق، بلکه برای محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف سوخت نیز بسیار موثر است و در سال‌های آینده شاهد تاثیرات گسترده آن خواهیم بود.

در این میان نیروگاه‌های بخاری با ثبت تولید ۲۳ تراوات ساعت بالغ بر ۲۲ درصد سهم تولید واحدهای حرارتی و نیروگاه‌های گازی نیز با تولید ۲۰.۵ تراوات ساعت انرژی حدود ۲۰ درصد سهم تولید واحدهای حرارتی را به خود اختصاص داده‌اند.

نیروگاه‌های حرارتی با تولید بیش از ۹۰ درصد برق مورد نیاز کشور ستون اصلی پایداری شبکه برق سراسری هستند.