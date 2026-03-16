به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عظیم اعتمادی مدیرعامل شرکت برق حرارتی در جریان بازدید از روند ساخت واحدهای جدید نیروگاه نکا با اشاره به اجرای ویژه پروژه‌های افزایش ظرفیت نیروگاهی با وجود اعمال جنگ تحمیلی بر علیه کشورمان، با بیان این مطلب که واحد گازی جدید نیروگاه نکا به منظور تامین برق پایدار پیک تابستان در حال اجراست، افزود: همکاران صنعت برق حرارتی این روزها علاوه بر اجرای طرح‌های توسعه نیروگاهی، بی‌وقفه در تلاشند تا خللی در تولید برق مورد نیاز مشترکان و تعمیرات و آماده‌سازی واحدهای نیروگاهی برای پیک تابستان سال آینده ایجاد نشود.

وی ادامه داد: طرح توسعه نیروگاه نکا شامل دو واحد گازی ۱۸۳ مگاواتی و یک واحد بخار ۱۸۰ مگاواتی سیکل‌ترکیبی است که با هدف کاهش ناترازی برق استان مازندران در حال اجراست.

اعتمادی با تاکید بر اینکه واحد نخست گازی طرح توسعه نیروگاه نکا تیرماه امسال وارد مدار شده است، بیان کرد: با تلاش تمامی ارکان اجرایی این پروژه درصددیم تا دیگر واحد گازی این طرح نیز به زودی مدار شود.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با بیان اینکه ظرفیت نیروگاه نکا با تکمیل این پروژه سیکل‌ترکیبی جدید به دو هزار و ۷۶۰ مگاوات خواهد رسید، گفت: راندمان واحدهای جدید در حالت سیکل‌ترکیبی بیش از ۵۳ درصد برآورد می‌شود.

اعتمادی افزایش ظرفیت تولید برق منطقه، ارتقای پایداری شبکه برق کشور، اشتغال‌زایی، توسعه دانش فنی نیروگاه‌های حرارتی و پاسخ به رشد مصرف برق ناشی از توسعه صنایع، کشاورزی و مصارف خانگی را از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح توسعه نیروگاه نکا عنوان کرد.