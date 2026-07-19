بیش از ۲۵۰ هزار نفر در مشهد بی سواد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن حسینی صبح یکشنبه در نخستین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان مشهد اظهار کرد: بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت ۴ میلیون نفری شهرستان مشهد مقدس، بی‌سواد هستند.

فرماندار مشهد همچنین با ارائه آماری افزود: بیشترین آمار مربوط به ترک تحصیل، متعلق به مناطق رضویه، احمدآباد و تبادکان است که‌ آنان را در زمره بی سواد مطللق نمی‌توان برشمرد.

گفتنی است؛ در این نشست بر توسعه مشارکت بین بخشی، ترویج فرهنگ یادگیری، گسترش مراکز یادگیری محلی و حرکت به سوی آموزش سوادهای ۱۲ گانه و مهارت آموزی تاکید شد.

لازم به ذکر است؛ احمد شافعی معاون سیاسی، اجتماعی و انتخابات فرمانداری مشهد و مصطفی عبدی معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی از جمله حاضران در این نشست بودند.