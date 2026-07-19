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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۳:۱۲

طعنه سنگین رهبر حماس به صهیونیست‌ها پس از قهرمانی اسپانیا

طعنه سنگین رهبر حماس به صهیونیست‌ها پس از قهرمانی اسپانیا

باسم نعیم، از رهبران حماس ضمن تبریک قهرمانی اسپانیا در جام جهانی، تأکید کرد که شادی ملت فلسطین از این پیروزی و خشم صهیونیست‌ها و همدستانشان، برای ما کافی و ارزشمند است.

به گزارش خبر گزاری مهر،«باسم نعیم» از مقامات ارشد جنبش مقاومت اسلامی حماس در واکنش به قهرمانی تیم ملی فوتبال اسپانیا در جام جهانی، این موفقیت ورزشی را به ملت فلسطین و تمامی حامیان آرمان قدس شریف تبریک گفت.

وی در پیامی با تأکید بر بازتاب‌های سیاسی و اجتماعی این رویداد تصریح کرد: «شادی مردم فلسطین از این پیروزی پیام روشنی دارد؛ حتی اگر تنها دستاورد این رویداد، به خشم آوردن صهیونیست‌ها و همدستان آنان باشد، همین برای ما کافی است.»

این اظهارات که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشته، نمادی از انزجار عمیق فلسطینیان از سیاست‌های رژیم صهیونیستی و نشان‌دهنده همراهی افکار عمومی جهانی با آرمان‌های مقاومت در رویدادهای مختلف بین‌المللی است.

کد مطلب 6893083

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