به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد اسماعیلی صبح یکشنبه در نشست کمیسیون ورزش و سلامت همگانی شورای اسلامی شهر سنندج که با هدف بررسی وضعیت زیرساخت‌های ورزشی و راهکارهای افزایش سرانه ورزشی برگزار شد، اظهار کرد: توسعه ورزش در شهر نیازمند نگاه جامع و همکاری مجموعه‌هایی است که هر یک بخشی از مسئولیت این حوزه را بر عهده دارند.

وی افزود: ظرفیت‌های متعددی در سنندج برای گسترش فعالیت‌های ورزشی وجود دارد که بخشی از آنها هنوز به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته است و با ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری، فعالان ورزشی و سایر مجموعه‌های مرتبط می‌توان زمینه بهره‌برداری بهتر از این ظرفیت‌ها را فراهم کرد.

رئیس کمیسیون ورزش و سلامت همگانی شورای اسلامی شهر سنندج ادامه داد: زمانی که مجموعه‌های مختلف با هدفی مشترک در کنار یکدیگر قرار گیرند، بسیاری از موانع موجود در مسیر اجرای برنامه‌ها کاهش پیدا می‌کند و تصمیم‌گیری‌ها نیز با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.

اسماعیلی با بیان اینکه شهروندان باید از فرصت‌های بیشتری برای حضور در فعالیت‌های ورزشی برخوردار باشند، عنوان کرد: ورزش همگانی تنها به ساخت مجموعه‌های ورزشی محدود نمی‌شود، بلکه باید شرایطی ایجاد شود که اقشار مختلف جامعه بتوانند با دسترسی آسان‌تر و هزینه مناسب در برنامه‌های ورزشی مشارکت داشته باشند.

وی تصریح کرد: توسعه فضاهای ورزشی محله‌محور، توجه به مناطق کمتر برخوردار و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های ورزشی در فضاهای عمومی از جمله موضوعاتی است که باید در برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت تأمین اعتبار برای تکمیل طرح‌های ورزشی

رئیس کمیسیون ورزش و سلامت همگانی شورای اسلامی شهر سنندج در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اعتبارات حوزه ورزش پرداخت و گفت: بدون پیش‌بینی منابع مالی مناسب، اجرای بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با کندی مواجه خواهد شد؛ از این رو باید موضوع تأمین اعتبار برای پروژه‌های ورزشی با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: بخشی از زیرساخت‌های موجود نیازمند تکمیل، بازسازی یا تجهیز است و اختصاص منابع مالی هدفمند می‌تواند به فعال شدن این ظرفیت‌ها و افزایش بهره‌وری از امکانات موجود کمک کند.

اسماعیلی با اشاره به اهمیت تعیین اولویت‌ها در تخصیص منابع اظهار کرد: لازم است پروژه‌هایی که امکان بهره‌برداری سریع‌تر دارند و می‌توانند تعداد بیشتری از شهروندان را تحت پوشش قرار دهند، در اولویت برنامه‌ریزی و تأمین اعتبار قرار گیرند.

وی ادامه داد: توجه به این موضوع می‌تواند علاوه بر جلوگیری از فرسودگی یا بلااستفاده ماندن برخی ظرفیت‌های موجود، موجب شود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در حوزه ورزش با بازدهی بیشتری همراه باشد.

رئیس کمیسیون ورزش و سلامت همگانی شورای اسلامی شهر سنندج همچنین بر ضرورت استفاده از دیدگاه کارشناسان و فعالان این حوزه تأکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری درباره مسائل ورزش و سلامت عمومی باید بر پایه شناخت دقیق از نیازهای جامعه و با مشارکت افرادی انجام شود که در میدان عمل با مسائل و چالش‌های این حوزه مواجه هستند.

اسماعیلی بیان کرد: مجموعه مدیریت شهری خود را در برابر سلامت و نشاط اجتماعی شهروندان مسئول می‌داند و در همین راستا تلاش خواهد کرد در کنار ورزشکاران، مربیان، هیئت‌های ورزشی و دیگر فعالان این عرصه، برای کاهش مشکلات و فراهم کردن شرایط بهتر برای توسعه ورزش در سنندج اقدام کند.

وی با تأکید بر اینکه استمرار جلسات تخصصی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مشکلات منجر شود، افزود: بررسی مسائل از زوایای مختلف و استفاده از تجربه افراد صاحب‌نظر، امکان ارائه راهکارهای عملیاتی‌تر را فراهم می‌کند و می‌تواند به تصمیماتی منجر شود که قابلیت اجرا و اثرگذاری بیشتری داشته باشند.

رئیس کمیسیون ورزش و سلامت همگانی شورای اسلامی شهر سنندج همچنین نقش رسانه‌ها را در پیگیری مطالبات عمومی مهم ارزیابی کرد و گفت: انعکاس مسائل و مشکلات شهروندان از سوی خبرنگاران و رسانه‌ها می‌تواند به شفاف‌تر شدن موضوعات و افزایش مطالبه‌گری برای رفع مشکلات کمک کند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: رسانه‌ها و خبرنگاران به دلیل ارتباط مستقیم با جامعه، در شناسایی دغدغه‌های مردم و انتقال آن به مسئولان نقش مؤثری دارند و حضور آنان در نشست‌های مرتبط با حوزه ورزش می‌تواند به انعکاس دقیق‌تر مسائل و مطالبات موجود کمک کند.

وی در پایان اعلام کرد: از این پس تلاش خواهد شد زمینه حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در جلسات کمیسیون فراهم شود تا مسائل مطرح‌شده در این نشست‌ها با اطلاع‌رسانی مناسب در اختیار افکار عمومی قرار گیرد و پیگیری مطالبات شهروندان با جدیت بیشتری دنبال شود.