ماندگاری هوای گرم در لرستان

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز یکشنبه و تا پایان هفته جاری برای همه نقاط استان جوی آرام و پایدار پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: در این مدت برای اغلب نقاط شاهد افزایش سرعت وزش باد تا بازه قابل‌ملاحظه خواهیم بود و در مناطق شرقی در ساعات بعدازظهر پوشش ابر پدیده غالب آسمان است.

مدیرکل هواشناسی لرستان، تصریح کرد: از نظر نوسانات دمایی طی امروزوفردا کماکان توده هوای گرم بر روی جو منطقه ماندگار خواهد بود. پیرو هشدار سطح زرد صادره این شرایط با مخاطراتی همچون افزایش مصرف حامل‌های انرژی، خطر گرمازدگی، خطر آتش‌سوزی در مراتع، احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش کشاورزی و دامداری و... همراه است؛ لذا ضمن درنظرداشتن سایر تمهیدات لازم، کماکان مدیریت بهینه مصرف آب و برق به همگان توصیه می‌شود.