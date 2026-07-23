به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد خلیلی ظهر پنجشنبه اظهار کرد: در ادامه شناسایی و انهدام گارگاه های غیرمجاز استحصال طلا در منطقه آرپادرسی تبریز، در عملیاتی همکاران اطلاعاتی و انتظامی شهرستان با مشارکت سایر رده های انتظامی استان و حمایت های شبانه روزی دستگاه قضایی، موفق به انهدام ۳کارگاه غیرمجاز استحصال طلا، دستگیری ۳ نفر صاحب کارگاه و کشف ( سیزده ونیم تن سنگ معدنی، ۵۰ کیلو سیانور، ۱۲۰ لیتر اسید کلریک، ۱۰۰ کیلو کربنات، ۴۰ کیلو آمونیاک، ۴۰ لیتر اسید سولفوریک) شده و پرونده به همراه اموال مکشوفه به دادسرا معرفی شد.

وی ضمن تشکر از همراهی شهروندان قدرشناس، درخواست نمود که هرگونه اطلاعاتی در این خصوص دارند را از طریق شماره تلفن مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ و یا صفحات رسمی پلیس آذربایجان شرقی در شبکه های اجتماعی فضای مجازی اطلاع تا در اسرع وقت اقدامات بایسته صورت پذیرد.