به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم دهقان، صبح پنجشنبه در مراسم معرفی دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی مردمی شهرستان بهاباد بر لزوم تقویت ساختارهای فرهنگی با تکیه بر نیروهای بومی و بهرهگیری از ظرفیتهای جوانان و بانوان در تمامی شهرستانهای استان تأکید کرد.
دهقان در این نشست با بررسی بیانات مقام معظم رهبری پیرامون مأموریتهای جبهه فرهنگی، بازخوانی مبانی این نهاد انقلابی، ایجاد «حلقههای میانی» و به میدان آوردن مردم را از ارکان اصلی موفقیت در این مسیر دانست.
وی با تشریح وضعیت کنونی جبهه فرهنگی در سطح کشور و استان، یادآور شد که این نهاد باید بر محور «جهاد تبیین» و منویات رهبری حرکت کند.
دهقان در ادامه با اشاره به فرآیند تشکیلاتسازی در استان، اعلام کرد: در حال حاضر در تمامی ۱۲ شهرستان استان یزد، جبهه فرهنگی اجتماعی تشکیل شده و در حال تکمیل ساختار خود هستند.
دهقان همچنین بر نقش راهبردی جبهه فرهنگی در حفظ ارزشهای نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد و افزود: ترویج ارزشهایی که ریشه در بنیانهای پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس دارد، میتواند تأثیرگذاری عمیقی بر قشرهای مختلف جامعه، بهویژه نسل جوان داشته باشد.
نظر شما