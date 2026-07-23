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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۶

ضرورت بهره‌گیری از نیروهای بومی و تقویت جبهه فرهنگی در استان یزد

ضرورت بهره‌گیری از نیروهای بومی و تقویت جبهه فرهنگی در استان یزد

یزد - دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی استان یزد بر ضرورت بهره‌گیری از نیروهای بومی و تقویت جبهه فرهنگی در استان یزد تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم دهقان، صبح پنجشنبه در مراسم معرفی دبیر جبهه فرهنگی اجتماعی مردمی شهرستان بهاباد بر لزوم تقویت ساختارهای فرهنگی با تکیه بر نیروهای بومی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جوانان و بانوان در تمامی شهرستان‌های استان تأکید کرد.

دهقان در این نشست با بررسی بیانات مقام معظم رهبری پیرامون مأموریت‌های جبهه فرهنگی، بازخوانی مبانی این نهاد انقلابی، ایجاد «حلقه‌های میانی» و به میدان آوردن مردم را از ارکان اصلی موفقیت در این مسیر دانست.

وی با تشریح وضعیت کنونی جبهه فرهنگی در سطح کشور و استان، یادآور شد که این نهاد باید بر محور «جهاد تبیین» و منویات رهبری حرکت کند.

دهقان در ادامه با اشاره به فرآیند تشکیلات‌سازی در استان، اعلام کرد: در حال حاضر در تمامی ۱۲ شهرستان استان یزد، جبهه فرهنگی اجتماعی تشکیل شده و در حال تکمیل ساختار خود هستند.

دهقان همچنین بر نقش راهبردی جبهه فرهنگی در حفظ ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد و افزود: ترویج ارزش‌هایی که ریشه در بنیان‌های پیروزی انقلاب و دوران دفاع مقدس دارد، می‌تواند تأثیرگذاری عمیقی بر قشرهای مختلف جامعه، به‌ویژه نسل جوان داشته باشد.

کد مطلب 6896865

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