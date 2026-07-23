توقیف خودرو سواری با خلافی ۱۵۰ میلیون ریال در هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا داداشی ظهر پنجشنبه بیان داشت: مأموران پلیس راهور شهرستان حین گشت زنی در سطح شهر یک دستگاه خودرو سواری سمند را به علت آلودگی صوتی و برهم زدن نظم شهر متوقف کردند.

سرهنگ داداشی تصریح کرد: پس از استعلام از سیستم تخلفات راهور مشخص شد خودرو مذکور دارای بیش از ۱۵۰ میلیون ریال تخلف راهنمایی پرداخت نشده است که بلافاصله برابر ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، توقیف و برای سیر مراحل قانونی روانه پارکینگ شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود خاطر نشان کرد: این امر شامل خودروهایی که دارای خلافی بالا هستند نیز است و مالکین آنها باید سریعاً نسبت به پرداخت خلافی خود اقدام کنند تا توقیف فیزیکی صورت نگیرد.