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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

توقیف خودرو سواری با خلافی ۱۵۰ میلیون ریال در هشترود

توقیف خودرو سواری با خلافی ۱۵۰ میلیون ریال در هشترود

هشترود- فرمانده انتظامی هشترود از توقیف یک دستگاه خودرو سواری متخلف با ۱۵۰ میلیون ریال خلافی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا داداشی ظهر پنجشنبه بیان داشت: مأموران پلیس راهور شهرستان حین گشت زنی در سطح شهر یک دستگاه خودرو سواری سمند را به علت آلودگی صوتی و برهم زدن نظم شهر متوقف کردند.

سرهنگ داداشی تصریح کرد: پس از استعلام از سیستم تخلفات راهور مشخص شد خودرو مذکور دارای بیش از ۱۵۰ میلیون ریال تخلف راهنمایی پرداخت نشده است که بلافاصله برابر ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، توقیف و برای سیر مراحل قانونی روانه پارکینگ شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هشترود خاطر نشان کرد: این امر شامل خودروهایی که دارای خلافی بالا هستند نیز است و مالکین آنها باید سریعاً نسبت به پرداخت خلافی خود اقدام کنند تا توقیف فیزیکی صورت نگیرد.

کد مطلب 6896867

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